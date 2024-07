PS Plus Essential: Juli-Spiele für PS5 und PS4 freigeschaltet und das erwartet euch

PS Plus Essential:

PS Plus Essential im Juli 2024: Die Neuzugänge sind da und dürfen ab sofort auf die PS4 oder PS5 geladen werden.

Heute ist der erste Dienstag des neuen Monats und erfahrene PlayStation-Plus-Abonnenten kennen es bereits: Es ist gleichzeitig der Tag, an dem die Neuzugänge der Essential-Stufe freigeschaltet werden.

Die Juli-Neuzugänge für PS Plus Essential stehen mittlerweile zum Download bereit und Abonnenten können sich in drei weitere Spiele stürzen, ohne neben dem Abo-Preis einen zusätzlichen Cent bezahlen zu müssen.

PS Plus Essential im Juli 2024 – Neuzugänge in der Übersicht

Die neuen PS Plus-Spiele wurden bereits in der vergangenen Woche angekündigt. Nachfolgend noch einmal die Übersicht:

Borderlands 3 | PS4, PS5

Veröffentlicht im September 2019

Metascore: 81

User-Score: 5,6

Score im PS Store: 4,53

Preis im PlayStation Store: 69,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

NHL 24 | PS4, PS5

Veröffentlicht im Oktober 2023

Metascore: 71

User-Score: 3,5

Score im PS Store: 2,8

Preis im PlayStation Store: 79,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Among Us | PS4, PS5

Veröffentlicht im November 2018

Metascore: 85

User-Score: 6,8

Score im PS Store: 3,61

Preis im PlayStation Store: 3,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Um die Essential-Neuzugänge dauerhaft spielen zu können, ist es notwendig, sie in die persönliche Bibliothek zu packen, also im PlayStation-Store kostenlos in Anspruch zu nehmen. Im August schaltet Sony Interactive Entertainment die nächsten PS-Plus-Neuzugänge frei, womit die Juli-Spiele aus dem Angebot verschwinden.

PS Plus Extra und Premium im Juli 2024

Die Freischaltung der Essential-Games war nur der Anfang. Schon in der kommenden Woche geht es weiter. Denn dann erfolgt die Ankündigung der Neuzugänge für Extra und Premium. Deren Freischaltung lässt allerdings eine weitere Woche auf sich warten. Nachfolgend die mutmaßlichen Termine:

PS Plus Extra/Premium im Juli 2024:

Ankündigung: 10. Juli 2024

Freischaltung: 16. Juli 2024

Bei den Spielen von PS Plus Extra und Premium reicht es nicht, sie in die persönliche Bibliothek zu packen, um sie dauerhaft spielen zu können. Sony entfernt regelmäßig Bestandteile aus den höheren Stufen, kennzeichnet den Wegfall aber Wochen zuvor. Im Juli trifft es demnach die im nachfolgend verlinkten Artikel aufgelisteten Spiele:

PlayStation Plus ist ein kostenpflichtiger Service von Sony Interactive Entertainment. Abonnenten profitieren von verschiedenen Vorteilen wie dem Zugang zu Online-Multiplayer-Spielen, exklusiven Rabatten im PlayStation-Store und monatlich neuen Spielen zum Herunterladen.

Darüber hinaus ermöglicht PlayStation Plus die Nutzung von Cloud-Speicher, um Spieldaten sicher zu speichern und auf verschiedenen Konsolen fortzusetzen. Mit der Einführung des dreistufigen Abomodells wurde der Funktionsumfang deutlich vergrößert. Unsere Übersicht zu PS Plus Essential, Extra und Premium nennt Features und Preise.

