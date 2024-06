PS Plus Essential: Juli-Spiele für PS5 und PS4 angekündigt – Liste der Neuzugänge

In wenigen Tagen beginnt der neue Monat, was für Abonnenten von PS Plus eine Reihe von Neuzugängen bedeutet. Welche Spiele im Juli in die Bibliothek von PS Plus Essential kommen, ist dank der Ankündigung von Sony Interactive Entertainment seit heute bekannt.

Einmal mehr gesellen sich drei Games in die Instant Games Collection. Dazu gehören „Borderlands 3“, „NHL 24“ und „Among Us“. Nachfolgend sind weitere Informationen zu den Neuzugängen zusammengefasst.

PS Plus Essential im Juli 2024

Borderlands 3 | PS4, PS5

Veröffentlicht im September 2019

Metascore: 81

User-Score: 5,6

Score im PS Store: 4,53

Preis im PlayStation Store: 69,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

NHL 24 | PS4, PS5

Veröffentlicht im Oktober 2023

Metascore: 71

User-Score: 3,5

Score im PS Store: 2,8

Preis im PlayStation Store: 79,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Among Us | PS4, PS5

Veröffentlicht im November 2018

Metascore: 85

User-Score: 6,8

Score im PS Store: 3,61

Preis im PlayStation Store: 3,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Wie üblich gilt: Sofort heruntergeladen werden können die Neuzugänge für PS Plus Essential nicht. Die Freischaltung erfolgt erst am ersten Dienstag des neuen Monats, also am 2. Juli 2024. In der Regel stehen die Spiele am Freischalttag ab 11 Uhr zum Download bereit.

Zuvor sollten die Essential-Games des vergangenen Mai in die persönliche Bibliothek gepackt werden, da der Zugriff sonst verfällt.

So geht es mit PS Plus Extra und Premium im Juli weiter

Für Inhaber einer PS Plus-Mitgliedschaft der Essential-Stufe gibt es nach der Freischaltung am kommenden Dienstag erst im August weitere Spiele. Allerdings werden im Juli die Bibliotheken von Extra und Premium gefüllt. Die Ankündigungen und Freischaltungen erfolgen jeweils zwei Wochen nach den Essential-Terminen, sodass die folgenden Tage im Auge behalten werden sollten:

PS Plus Extra/Premium im Juli 2024:

Ankündigung: 10. Juli 2024

Freischaltung: 16. Juli 2024

Zusammen mit der Freischaltung der Extra/Premium-Neuzugänge fliegen andere Spiele aus den Bibliotheken. Hierzu liegt bereits eine Liste vor:

PlayStation Plus schlägt mit bis zu 151,99 Euro pro Jahr zu Buche. Hierfür gibt es die höchste Stufe des Abodienstes. Informationen zu den einzelnen Optionen fasst unser Special zusammen.

Welche Stufen die Spieler am häufigsten abonnieren, verrät wiederum die Meldung zum Anteil von Essential, Extra und Premium.

Was haltet ihr von den angekündigten Essential-Spielen? Landen sie auf eurer Konsole oder ist es für euch ein eher langweiliger Monat?

Weitere Meldungen zu Playstation Plus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren