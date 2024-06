PS Plus Extra und Premium: Im Juli 2024 fallen diese Spiele weg

PS Plus Extra und Premium:

Mitglieder bei PlayStation Plus Extra und Premium müssen sich auch im Juli mit Weggängen aus den Bibliotheken arrangieren. Eine Übersicht liegt vor.

Heute wurden die Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium freigeschaltet. Damit wichen mehrere Spiele, deren Weggänge vor einem Monat im PlayStation-Store bestätigt wurden.

Auch im Juli trifft es Bestandteile der Bibliotheken. Eine Übersicht verrät, auf welche Spiele Abonnenten in wenigen Wochen verzichten müssen.

PS Plus Extra/Premium im Juli – Liste mit wegfallenden Spielen

Im PlayStation-Store tauchte nach der Freischaltung der heutigen Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium die übliche Übersicht über die wegfallenden Spiele des nächsten Monats auf. Mit sechs Einträgen ist sie vergleichsweise überschaubar.

Demnach haben Abonnenten nur noch einen Monat Zeit, sich durch die wegfallenden Titel zu arbeiten. Es sei denn, sie greifen zur Kaufversion. Allein in “Tiny-Tina’s Wonderlands” können bis zu 50 Stunden versenkt werden, wie die Erhebungen auf How Long To Beat nahelegen.

Diese Spiele trifft es im Juli 2024:

Tiny-Tina’s Wonderlands (PS5, PS4)

Dysmantle (PS5, PS4)

My Little Pony: A Maretime Bay Adventure (PS5, PS4)

Fast & Furious: Spy Racers Rise of Sh1ft3r (PS5, PS4)

Kingdom Two Crowns (PS4)

Saints Row 4: Re-Elected (PS4)

Ob die Übersicht schon den Endstand darstellt, wird sich zeigen. Im vergangenen Mai etwa kamen nach der Präsentation der ursprünglichen Liste weitere Games hinzu.

Zunächst stehen die Neuaufnahmen für Juni im Fokus: Mit der heutigen Freischaltung von Spielen gibt es weitere Klassiker, die mit allerhand Trophäen bestückt sind:

Wann fallen die Extra- und Premium-Spiele im Juli weg?

Da Sony in der Regel auf ein verlässliches System setzt, lassen sich die Termine für den kommenden Monat vorhersagen. Denn der Wegfall erfolgt zusammen mit der Neuaufnahme von Spielen in die höherstufigen Bibliotheken. Das wäre in diesem Fall der 16. Juli 2024.

Nachfolgend die mutmaßlichen Termine für PS Plus im Juli 2024:

PS Plus Essential im Juli 2024:

Ankündigung: 26. Juni 2024

Freischaltung: 2. Juli 2024

PS Plus Extra/Premium im Juli 2024:

Ankündigung: 10. Juli 2024

Freischaltung: 16. Juli 2024

Auch PlayStation Essential benötigt die besondere Aufmerksamkeit der Abonnenten. Denn mit der Freischaltung weiterer Spiele am 2. Juli 2024 fliegen die Juni-Spiele aus der Bibliothek. Wer sie sich rechtzeitig sichert, kann sie jedoch dauerhaft spielen.

