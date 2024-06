PS Plus Premium im Juni: Trophäen für zwei Klassiker enthüllt – Platin ist dabei

Heute werden die Juni-Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium freigeschaltet. Welche Games dabei sind, wissen wir seit der vergangenen Woche. Dazu gehören recht aktuelle Spiele wie “Monster Hunter Rise”, aber auch Klassiker, die Konsolen- und Handheld-Besitzer schon vor vielen Jahren beschäftigt haben.

Zu diesen Klassikern zählen “Ghosthunter”, das einst für die PS2 auf den Markt kam, und der PSP-Plattformer “Daxter”. Sie lassen auf der PS4 und PS5 Trophäen verdienen. Und auch Platinjäger kommen auf ihre Kosten.

64 Trophäen wollen von euch verdient werden

“Ghosthunter” kommt mit insgesamt 21 Trophäen daher. Für die höchste Auszeichnung müssen Spieler wie gewohnt alle anderen Trophäen verdienen. Dabei gilt es, verschiedene Gegner zu besiegen, Geister zu fangen, zu telefonieren oder bestimmte Fähigkeiten zu erlernen.

In “Daxter” wiederum gibt es mehr zu verdienen. Hier treffen Spieler auf insgesamt 43 Trophäen, darunter die begehrte Platin-Trophäe. Auch hier gilt es, für die höchste Auszeichnung alle anderen Herausforderungen abzuschließen. Einige Trophäen gibt es bereits für das Betreten einzelner Spielabschnitte. Ebenfalls sollen Spieler Orbs sammeln und Minispiele abschließen.

Nachfolgend sind die Trophäen samt ihrer Beschreibung aufgelistet:

Auch wenn “Daxter” mehr Trophäen an Bord hat, ist die Spielzeit von “Ghosthunter” laut How Long To Beat zumindest in der Hauptkampagne etwas länger. Der zuerst genannte Titel kommt auf etwa acht Stunden, die bei einer Komplettierung auf 15 Stunden anwachsen können. Bei der Geisterjagd sind es zehn Stunden.

Weitere PS-Plus-Spiele für Extra und Premium

Nur bei den beiden Klassikern und dem anfangs erwähnten “Monster Hunter Rise” bleibt es heute nicht. Noch mehr Spiele kommen in die Bibliotheken von PS Plus Extra und Premium.

Dazu gehören etwa “Anno 1800” und “Football Manager 2024” für den Extra-Katalog sowie “Kayak VR: Mirage” (PS VR2) und “Lego Star Wars 2: The Original Trilogy” für den Premium-Katalog.

Die weiteren Neuzugänge sind nachfolgend aufgelistet:

Spieler, die mehr über PlayStation-Plus erfahren möchten, werden in unserer Übersicht zu den Stufen Essential, Extra und Premium fündig. Die Juni-Spiele der zuerst genannten Stufe stehen zum Download bereit.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren