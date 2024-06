PS Plus Extra/Premium: Neuzugänge für den Juni 2024 freigeschaltet – Diese Titel warten

Am vergangenen Mittwoch stellte uns Sony die neuen Titel vor, die in diesem Monat den Weg in die PlayStation Plus-Stufen Extra und Premium finden. Ab sofort stehen die Neuzugänge zum Download bereit.

Zu den Highlights im Juni 2024 dürfte sicherlich Capcoms Monsterhatz „Monster Hunter Rise“ gehören. Diese verkaufte sich weltweit mehr als 14,5 Millionen Mal. Die Strategie-Fans unter euch kommen beim mittelalterlichen „Crusader Kings 3“ auf ihre Kosten, während euch im „Football Manager 2024“ die Möglichkeit geboten wird, euren eigenen Fußball-Club zu verwalten und hoffentlich zum Erfolg zu führen.

Auch diverse Klassiker dürfen in diesem Monat natürlich nicht fehlen. Anbei die Übersicht über alle neuen Extra- und Premium-Titel im Juni 2024.

Katalog von PS Plus Extra/Premium:

Monster Hunter Rise | PS4, PS5

Football Manager 2024 | PS5

Crusader Kings 3 | PS5

Monster Energy Supercross 6 | PS4, PS5

After Us | PS5

Anno 1800 | PS5

Police Simulator: Patrol Officers | PS4, PS5

Far Cry 4 | PS4

Lego The Hobbit | PS4

Lego The Incredibles | PS4

Katalog von PS Plus Premium – PS VR2 & Classics:

Kayak VR: Mirage | PS VR2

Lego Star Wars 2: The Original Trilogy | PS4, PS5

Ghosthunter | PS4, PS5

Daxter | PS4, PS5

So geht es mit PlayStation Plus weiter

Mit der heutigen Freischaltung der neuen Extra- und Premium-Titel ist es in diesem Monat natürlich noch lange nicht getan. Stattdessen steht uns in der nächsten Woche die offizielle Enthüllung der Essential-Neuzugänge für den Monat Juli 2024 ins Haus. Die Ankündigung der neuen Titel erfolgt wie gehabt am letzten Mittwoch eines Monats.

Im aktuellen Fall wäre dies der 26. Juni 2024. Hierzulande erfolgt die Enthüllung der Essential-Neuzugänge in der Regel gegen 17:30 Uhr unserer Zeit.

PlayStation Plus ist ein optionaler Online-Dienst von Sony, der sich seit dem Juni 2022 aus den drei Stufen Essential, Extra und Premium zusammensetzt. Essential ersetzt quasi den damaligen PlayStation Plus-Dienst und bietet Features wie den Zugriff auf die Online-Multiplayer-Komponenten von Spielen.

Extra und Premium wiederum umfassen weitere Features wie einen Katalog aus Spielen, die Abonnentinnen und Abonnenten ohne weitere Kosten herunterladen und spielen können. Die Premium-Stufe lockt zudem mit exklusiven Demos.

Alle weiteren Details zu den drei PlayStation Plus-Stufen und ihren Inhalten liefert euch die folgende Übersicht.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren