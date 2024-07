PS Plus Extra/Premium: Juli-Spiele für PS5 und PS4 freigeschaltet

Die Neuzugänge von PS Plus Extra und Premium für Juli 2024 sind da. Die Freischaltung erfolgte und 13 weitere Spiele landeten in den Bibliotheken.

Nachschub für Inhaber einer PS Plus-Mitgliedschaft der Stufen Extra und Premium: Sony hat die Neuzugänge für Juli 2024 freigeschaltet. Sie wurden am vergangenen Mittwoch offiziell angekündigt.

Mit dabei sind neun Spiele, von denen Abonnenten ab der Extra-Stufe profitieren, sowie vier Games, die Inhabern der Premium-Stufe vorbehalten sind.

Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium im Juli 2024 in der Übersicht

Nachfolgend die Liste mit den Spielen, die seit heute über das Abo genutzt werden dürfen.

PS Plus Extra:

Remnant 2 Standard Edition – PS5

Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion – PS4, PS5

Mount & Blade 2: Bannerlord – PS4, PS5

The Jackbox Party Pack 9 – PS4, PS5

Pathfinder: Wrath of the Righteous – PS4, PS5

No More Heroes 3 – PS4, PS5

Travis Strikes Again: No More Heroes Complete Edition – PS4

Deadcraft – PS4

Steep – PS4

PS Plus Premium:

Job Simulator – PS VR2

Summoner – PS4, PS5

Ratchet and Clank Size Matters – PS4, PS5

Jeanne d’Arc – PS4, PS5

Die Spiele für PS Plus Extra und Premium im Juli 2024 können uneingeschränkt genutzt werden, nicht aber zwangsläufig dauerhaft. Denn jeden Monat nimmt Sony einige Spiele aus den Bibliotheken. Welche Games es heute traf, erfahrt ihr nachfolgend. Sobald die Liste der wegfallenden Spiele für August 2024 vorliegt, erfahrt ihr es auf PLAY3.DE.

PS Plus Essential, Extra und Premium im August 2024

Nachdem die finalen Spiele für Juli 2024 zur Verfügung stehen, sind die Augen auf August 2024 gerichtet. Da Sony meist einen festen Zeitplan einhält, lassen sich die PS-Plus-Termine des kommenden Monats vorhersagen.

PS Plus Essential im August 2024:

Ankündigung: 31. Juli 2024

Freischaltung: 6. August 2024

PS Plus Extra/Premium im August 2024:

Ankündigung: 14. August 2024

Freischaltung: 20. August 2024

Wie kommen wir auf diese Termine? Essential-Spiele werden in der Regel am ersten Dienstag eines Monats freigeschaltet und am Mittwoch der Vorwoche angekündigt. In den folgenden zwei Wochen sind die restlichen Stufen mit ihren Ankündigungen und Freischaltungen an der Reihe. Nur selten kommt es zu Abweichungen.

PlayStation Plus ist ein kostenpflichtiger Service von Sony Interactive Entertainment, der den Nutzern eine Vielzahl von Vorteilen bietet. Informationen zu den Kosten und Unterschieden zwischen den Stufen Essential, Extra und Premium finden Interessenten in unserem Special zu PS Plus.

Vor allem nach der jüngsten Preiserhöhung beim Xbox Game Pass wirkt Sony Abo-Modell zunehmend lukrativer.

