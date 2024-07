PS Plus Extra/Premium: Juli-Spiele für PS5 und PS4 angekündigt – Neuzugänge in der Übersicht

Die Juli-Ankündigung der PS Plus-Neuzugänge für Extra und Premium fällt heute weniger überraschend aus. Denn im Vorfeld kam es zu einem verlässlichen Leak, der die ersten Spiele beim Namen nannte.

Inzwischen liegt die vollständige Enthüllung vor. Laut Sony beinhaltet der neue Schwung an Spielen für die Bibliotheken von Extra und Premium allerhand Games wie “Remnant 2” und “Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion”. Die vollständige Übersicht halten wir nachfolgend parat.

Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium im Juli 2024

PS Plus Extra:

Remnant 2 Standard Edition – PS5

Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion – PS4, PS5

Mount & Blade 2: Bannerlord – PS4, PS5

The Jackbox Party Pack 9 – PS4, PS5

Pathfinder: Wrath of the Righteous – PS4, PS5

No More Heroes 3 – PS4, PS5

Travis Strikes Again: No More Heroes Complete Edition – PS4

Deadcraft – PS4

Steep – PS4

PS Plus Premium:

Job Simulator – PS VR2

Summoner – PS4, PS5

Ratchet and Clank Size Matters – PS4, PS5

Jeanne d’Arc – PS4, PS5

Auch wenn die Neuzugänge heute angekündigt wurden, können Abonnenten sie nicht sofort ohne Zusatzkosten herunterladen. Die Freischaltung erfolgt erst in der kommenden Woche, voraussichtlich am 16. Juli 2024 zwischen 10 und 11 Uhr. Wir werden mit einer gesonderten Meldung darauf aufmerksam machen.

In der Zwischenzeit können Abonnenten die Spiele beenden, die in der kommenden Woche aus den Bibliotheken von PlayStation Plus fliegen. Sie sind in der nachfolgenden Meldung aufgelistet:

Zudem dürfen weiterhin die Essential-Spiele für Juli 2024 heruntergeladen werden. Die Übersicht ist hier verlinkt.

PS Plus Essential, Extra und Premium im August 2024

Nachdem die letzten Spiele im Juli freigeschaltet wurden, müssen sich Abonnenten bis August gedulden. Die Termine sind leicht vorherzusagen, da sich Sony an einen festen Zeitplan hält: Essential-Spiele werden am ersten Dienstag eines Monats freigeschaltet und am Mittwoch der Vorwoche angekündigt. In den zwei Wochen danach sind die anderen Stufen an der Reihe.

Daraus ergeben sich die folgenden mutmaßlichen Termine:

PS Plus Essential im August 2024:

Ankündigung: 31. Juli 2024

Freischaltung: 6. August 2024

PS Plus Extra/Premium im August 2024:

Ankündigung: 14. August 2024

Freischaltung: 20. August 2024

PlayStation Plus ist ein kostenpflichtiger Abonnementdienst von Sony Interactive Entertainment für die PlayStation-Spielkonsolen. Der Dienst bietet den Nutzern eine Vielzahl von Vorteilen. Informationen zu den Kosten und Unterschieden zwischen den Stufen Essential, Extra und Premium finden Interessenten in unserem Special zu PS Plus.

