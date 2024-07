PS Plus Extra/Premium Juli 2024: Erste Spiele vor Ankündigung geleakt

Heute Abend werden die Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium angekündigt. Was Sony in der kommenden Woche in die Bibliotheken bringen wird, erfahren wir voraussichtlich um 17:30 Uhr.

Nach langer Zeit kam es aber schon vor der Enthüllung wieder zu einem Leak, der einen Teil der Neuzugänge beim Namen nennt. Da der verlässliche Insider und Leaker Billbil-kun hinter der frühen Enthüllung steckt, kommt die nachfolgende Liste quasi einer Bestätigung gleich. Seine vorherigen Aussagen zu PlayStation Plus trafen stets ins Schwarze.

PS Plus Extra und Premium im Juli 2024

Zu den geleakten Spielen gehören die folgenden Games. Zu beachten ist, dass sie nicht das vollständige Angebot für PS Plus Extra und Premium im Juli 2024 darstellen.

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion

Remnant 2

Pathfinder: Wrath of the Righteous – Enhanced Edition

Mount & Blade II: Bannerlord

No More Heroes 3

Travis Strikes Again: No More Heroes Complete Edition

Laut Billbil-kun könnte auch “Remnant: From the Ashes” in das Abo kommen, allerdings konnte er diese Angabe nicht zu 100 Prozent verifizieren. Hinzu kommen weitere Spiele, zu denen der Insider keine Informationen erlangen konnte.

Die offizielle Ankündigung der Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium erfolgt heute Abend um 17:30 Uhr. Bis zur Freischaltung müssen sich Spieler eine weitere Woche gedulden. Die “Gratis-Downloads” werden ab dem 16. Juli 2024 möglich sein. Die Freischaltungen erfolgen in der Regel vor 11 Uhr.

Diese Spiele fallen im Juli aus dem Abo

Die Bibliotheken von PS Plus Extra und Premium werden nicht nur gefüllt. Ebenfalls nimmt Sony Interactive Entertainment regelmäßig Spiele aus dem Abo. Über die wegfallenden Games berichteten wir schon vor knapp einem Monat:

Anfang Juli gingen bereits die Neuzugänge für PS Plus Essential an den Start. Welche Games dabei waren, verrät die verlinkte Meldung.

PS Plus Essential, Extra und Premium im August 2024

Nach der Freischaltung der letzten Juli-Games geht es im kommenden Monat weiter. Und die Prognose der Termine ist keine Herausforderung, da sich Sony an ein festes Schema hält: Essential-Spiele werden am ersten Dienstag eines Monats freigeschaltet und am Mittwoch der Vorwoche angekündigt. Mit einem Zeitabstand von jeweils zwei Wochen folgen die Ankündigungen und Freischaltungen der Games für Extra und Premium.

Daraus ergeben sich die folgenden mutmaßlichen Termine:

PS Plus Essential im August 2024:

Ankündigung: 31. Juli 2024

Freischaltung: 6. August 2024

PS Plus Extra/Premium im August 2024:

Ankündigung: 14. August 2024

Freischaltung: 20. August 2024

Der kostenpflichtige Abodienst von Sony bietet drei verschiedene Abonnements: Essential, Extra und Premium. Informationen zu den Kosten und den weiteren Unterschieden zwischen den Stufen findet ihr in unserem Special zu PS Plus.

