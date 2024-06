PS5: Neuer PS2-Emulator fällt bei Technikanalyse durch

PlayStation Plus Premium wurde kürzlich um PS2-Spiele erweitert, die mit einem Emulator als native PS5-App lauffähig sind. Dazu gehören “Sly Raccoon“, “Tomb Raider: Legend” und Star „Wars: The Clone Wars”.

Die anfängliche Begeisterung vieler Spieler verflog allerdings schnell, da die technische Umsetzung höchstens mittelmäßig ist. Auch die Technikexperten von Digital Foundry haben sich dem neuen PS2-Emulator angenommen und ihr Urteil gefällt.

Video-Upscaling des PS2-Emulators enttäuscht

Es scheint, dass das Hauptproblem ein offensichtlicher Mangel an Sorgfalt bezüglich der Emulation ist. Laut Digital Foundry sind einige der Probleme, die schon bei der PS4-Version des Emulators festgestellt wurden, auch nach zwei Jahren nicht behoben. Hinzu kamen neue Schwierigkeiten.

Die Publikation verweist zu Beginn auf die Voreinstellungen in “Tomb Raider: Legend”, die nicht allesamt überzeugen können. Dazu gehören Standard, Modern (sattere Schwarztöne), Classic-Arcade (nicht überzeugender CRT-Filter) und Modern-Arcade (etwas anderer CRT-Filter, der ebenfalls nicht überzeugt).

Noch weniger überzeugen konnte das Video-Upscaling, das zunächst den Eindruck erweckte, als sei die Auflösung unverändert. Laut Digital Foundry ist das nicht der Fall. Allerdings kommt es mit dem PS2-Emulator zu einer Skalierung, die “ungefähr so ​​unscharf aussieht wie das Original”. Besonders bei UI-Elementen wie Texte sei es auffallend.

Hierbei handele es sich um PS2-Texturen, die gestreckt und mit einem einfachen bilinearen Filter skaliert werden, was zu diesem Ergebnis führe.

Einige kleine Unterschiede wurden bei der Ausführung der Spiele festgestellt. Auf der PS5 etwa lief “Sly Raccoon” mit konstanten 30 Bildern pro Sekunde und ohne Slowdowns, wie sie auf der Originalhardware beobachtet werden konnten. Allerdings traten auf der PS5 einige Störungen auf, wie ein Level ohne Musik.

Hat Sony kein Interesse an der Optimierung?

Digital Foundry nahm sich ebenfalls dem aktuellen Stand der PSP-Emulation auf der PS5 an, wobei gleichermaßen Probleme verzeichnet wurden.

Die Technikexperten kamen zu dem Schluss:

Drittanbieter wie RetroTink 4K (oder auch Software-Emulationen) liefern bessere Ergebnisse.

Die Retro-Community konnte bereits viele bestehende Probleme lösen, vor allem durch gute Upscaling-Methoden und Filter.

“Angesichts dessen, dass dieses Wissen in der Retro-Community – und zweifellos auch in Sonys Büros – vorhanden ist, scheint es, als ob Sony einfach nicht die Zeit aufwenden möchte, seine klassischen Titel in ihrer absolut besten Form zu präsentieren”, so die Vermutung.

Welchen Eindruck haben “Sly Raccoon“, “Tomb Raider: Legend” und Star „Wars: The Clone Wars” auf Basis des neuen Emulators bei euch hinterlassen?

