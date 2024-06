PS Plus Premium: Beeindruckender Start – Ein Klassiker hat es der Community besonders angetan

In dieser Woche durften sich die Abonnentinnen und Abonnenten von PlayStation Plus Premium über frische Klassiker freuen. Einer der Neuzugänge hat es der Community offenbar besonders angetan.

Auch in diesem Monat wurden Abonnentinnen und Abonnenten von PlayStation Plus Premium mit diversen Klassikern der PlayStation-Geschichte versorgt.

Darunter mit dem 2002 in den USA und Anfang 2003 in Europa veröffentlichten „Sly Raccoon“ (Original-Titel: „Sly Cooper and the Thievius Raccoonus“). Wie sich einem Bericht von True Trophies entnehmen lässt, entwickelte sich „Sly Raccoon“ in der Premium-Stufe von PlayStation Plus umgehend zu einem Hit.

Unter Berufung auf die Daten von 3,1 Millionen aktiven PSN-Accounts heißt es, dass „Sly Racoon“ den bislang größten Launch auf PlayStation Plus Premium feierte.

The Legend of Dragoon vom Thron gestoßen

Weiter berichtet True Trophies, dass es dem Action-Plattformer aus dem Hause Sucker Punch gelang, den bisherigen Spitzenreiter „The Legend of Dragoon“ zu entthronen. Laut den Daten, die in Zusammenarbeit mit GameInsights erhoben wurden, lagen die Zahlen von „Sly Raccoon“ in der ersten Woche um 2,5 Prozent höher als bei „The Legend of Dragoon“.

Dies ist kein allzu großer Vorsprung. Allerdings reichen die Zahlen von „Sly Raccoon“ aus, um den bislang erfolgreichsten Start seit der Einführung von PlayStation Plus Premium im Jahr 2022 zu feiern. Ziehen wir die Zahlen und Titel von PlayStation Plus Extra hinzu, dann liegt „Sly Racoon“ in der Liste der erfolgreichsten Starts im Jahr 2024 auf Platz acht.

Anbei die kompletten Top 10.

PS Plus Extra/Premium: Die zehn erfolgreichsten Starts im Jahr 2024

1. Dave the Diver (April 2024)

2. Red Dead Redemption 2 (Mai 2024)

3. Need for Speed Unbound (Februar 2024)

4. Marvel’s Midnight Suns (März 2024)

5. Grand Theft Auto San Andreas – The Definitive Edition (Mai 2024)

6. Tiny Tina’s Wonderlands (Januar 2024)

7. Animal Well (April 2024)

8. Sly Cooper and the Thievius Raccoonus / Sly Racoon (Juni 2024)

9. Dredge (Mai 2024)

10. Resident Evil 2 (Januar 2024)

Wie geht es mit der Reihe weiter?

Wie True Trophies abschließend anmerkt, dürfte „Sly Racoon“ trotz des erfolgreichen Starts keinen spürbaren Einfluss auf die Abozahlen von PlayStation Plus Premium genommen haben. Unklar ist leider weiterhin, ob und in welcher Form es für das beliebte Franchise weitergehen wird.

In den letzten Jahren erreichten uns zwar immer wieder Gerüchte um eine Rückkehr der Marke beziehungsweise ein neues „Sly“-Abenteuer. Offiziell bestätigt wurde das Ganze bislang jedoch nicht.

Im Frühjahr 2022 wollte der Insider Nick Baker in Erfahrung gebracht haben, dass Pixelopus, das Studio hinter „Concrete Genie“, an einem neuen Ableger der Reihe arbeitet. Allerdings kündigte Sony im Mai 2023 die Schließung des Studios an.

Sollte PixelOpus in der Tat an einem neuen „Sly Cooper“ beziehungsweise „Sly Raccoon“ gearbeitet haben, steht natürlich die Frage im Raum, ob das Projekt eingestellt oder an ein anderes Studio übergeben wurde.

Als gesichert gilt, dass ein potenzieller Nachfolger nicht bei Sucker Punch entsteht. Darauf verwies im Mai auch Jason Schreier, der anmerkte, dass sich Sucker Punch stets auf ein Projekt konzentriert. Im aktuellen Fall wohl auf das Sequel zu „Ghost of Tsushima“.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus, Sly Cooper.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren