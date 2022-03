PS5: Insider verweist auf Rückkehr von Sly Cooper und Infamous

Sony möchte in den kommenden Jahren zahlreiche Spiele der PlayStation Studios veröffentlichen, was die Rückkehr bekannter Marken bedeuten dürfte. Zwei dieser IPs, die in den vergangenen Jahren vernachlässigt wurden, sind „Sly Cooper“ und „Infamous“. Doch Gerüchten zufolge könnten neue Teile in absehbarer Zeit die Konsolen erobern.

Wie der Brancheninsider Accngt erfahren haben will, befinden sich Nachfolger von „Infamous“ und „Sly Cooper“ in der Produktion. Im Wortlaut heißt es: „Ich kann bestätigen, dass ein neues Sly Cooper und ein neues Infamous in Entwicklung sind.“

Natürlich müssen nicht alle Aussagen von Insidern auf die Goldwaage gelegt werden. Doch kann Accngt durchaus eine Erfolgsbilanz vorweisen. Der Informant sorgte zum Beispiel einige Tage vor der Ankündigung von „Star Wars Eclipse“ für einschlägige Hinweise. Und auch mit anderen Tweets traf er ins Schwarze.

Release-Fenster wurden nicht genannt

Das heißt, weitere Auftritte von „Sly Cooper“ und „Infamous“ könnten tatsächlich in der Pipeline sein. Nicht verraten wurde allerdings, in welchem Stadium der Entwicklung sich die Spiele befinden. Es könnte demnach sein, dass die Produktionen gerade in der ersten Phase sind und die Fans noch das eine oder andere Jahr warten müssen.

„Sly Cooper“ debütierte im Jahr 2002 unter der Originalbezeichnung „Sly Cooper and the Thievius Raccoonus“. Seitdem wurden drei weitere Spiele veröffentlicht, wobei die ersten beiden Fortsetzungen von Sucker Punch Productions stammen, die auch das erste Spiel zu verantworten hatten. Das letzte und jüngste Spiel stammt von Sanzaru Games. Seit 2013 ist es recht still um die Reihe.

Das erste „Infamous“ wurde im Jahr 2009 veröffentlicht und rückte einen Protagonisten mit Superkräften in den Mittelpunkt. Der Metascore lag bei 85. Ebenso zufrieden zeigten sich zahlreiche Spieler, was den Weg für ein Sequel ebnete, das 2011 erschien. Es folgten das Standalone-Abenteuer „Infamous: Festival of Blood“ sowie „Infamous Second Son“ und der Standalone-DLC „Infamous First Light“.

Obwohl „Second Son“ aus dem Jahr 2014 bei den Kritikern gut ankam, ging Sucker Punch bislang nicht dazu über, einen neuen Teil der Reihe zu enthüllen, auch wenn es in den vergangenen Jahren häufiger Gerüchte zu diesem Thema gab – zuletzt im Oktober des vergangenen Jahres.

Was würdet ihr von einem neuen „Sly Cooper“ oder „Infamous“ für die PlayStation 5 halten?

