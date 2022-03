PS5: Twisted Metal? Sony soll das Comeback einer beliebten Marke vorbereiten

In den vergangenen Wochen und Monaten sorgten Insider immer wieder für reichlich Gesprächsstoff und nahmen dabei auch die eine oder andere Ankündigung durch den verantwortlichen Entwickler beziehungsweise Publisher vorweg.

Für frische Spekulationen sorgt in diesen Stunden der Twitter-Kanal „VGnewsinsider“, der erfahren haben möchte, dass Sony Interactive Entertainment im vierten Quartal des Kalenderjahres 2022 einen neuen Titel ankündigen wird. Wie es weiter heißt, versteckt sich hinter dem Ganzen eine Rückkehr einer beliebten PlayStation-Marke. Womit wir es hier im Detail zu tun haben, bestätigte „VGnewsinsider“ zwar nicht, wies allerdings darauf hin, dass die Entwicklungsarbeiten an dem Titel derzeit zu rund 70 Prozent abgeschlossen sind.

Gerüchteküche konzentriert sich auf Twisted Metal

„Ich habe mehr Informationen dazu, aber ich warte auf eine Rückmeldung von meiner Quelle, um sicherzugehen, bevor ich etwas poste“, führte „VGnewsinsider“ in einem weiteren Tweet aus und deutete an, dass in den kommenden Wochen weitere Informationen folgen könnten. Welche Marke im Detail ihr Comeback feiern soll, bleibt also abzuwarten. In der Vergangenheit schoss sich die Gerüchteküche jedoch auf das Action-Rennspiel „Twisted Metal“ ein. Unbestätigten Berichten zufolge entstand der Reboot zunächst bei den „Destruction AllStars“-Machern von Lucid Games.

Allerdings soll sich Sony Interactive Entertainment aus nicht näher genannten Gründen dazu entschlossen haben, Lucid Games das Vertrauen zu entziehen und den Reboot von „Twisted Metal“ bei einem anderen Entwickler unterzubringen: Dem 2021 übernommenen Studio Firesprite. Berichte, zu denen sich bisher aber weder Sony Interactive Entertainment noch Lucid Games äußern wollten.

Ebenfalls für eine Rückkehr von „Twisted Metal“ spricht die Tatsache, dass aktuell an einer TV-Serie zur Marke gearbeitet wird. Zur besagten TV-Serie erreichten uns in dieser Woche weitere Details, die wir hier für euch zusammengefasst haben. Wie es unter anderem hieß, steht uns mit „Twisted Metal“ eine TV-Serie ins Haus, die sowohl mit ihrem Humor als auch ihrer überzogenen Action punkten wird.

Wann mit dem Start der TV-Serie, die sich aus halbstündigen Episoden zusammensetzt, zu rechnen ist, wurde bisher jedoch nicht verraten.

