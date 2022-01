Twisted Metal: Lucid Games als Entwickler des Reboots abgezogen?

Ende der vergangenen Woche wurde noch einmal darauf hingewiesen, dass derzeit an einer TV-Serie zu „Twisted Metal“ gearbeitet wird, die zu einem bisher nicht näher genannten Termin erscheinen wird.

Darüber hinaus machten in der Vergangenheit immer wieder Gerüchte um einen möglichen Reboot der „Twisted Metal“-Reihe die Rede, der sich bei den „Destruction: All-Stars“-Machern von Lucid Games in Entwicklung befunden haben soll. Während die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment zu einer möglichen Rückkehr der „Twisted Metal“-Marke weiter schweigen, deuten aktuelle Berichte an, dass die Entwicklung der Neuauflage möglicherweise nicht ganz unproblematisch verläuft. Stattdessen soll sich Sony Interactive Entertainment dazu entschlossen haben, Lucid Games als verantwortliches Entwicklerteam von dem Reboot abzuziehen.

Release des Reboots für 2023 angesetzt?

Dies möchten die englischsprachigen Kollegen von Videogames Chronicle in Erfahrung gebracht haben und berichten weiter, dass mittlerweile ein nicht näher genanntes europäisches First-Party-Studio von Sony Interactive Entertainment für die Entwicklung des „Twisted Metal“-Reboots verantwortlich ist. Derzeit soll sich die Rückkehr der seinerzeit sehr beliebten Car-Combat-Marke noch in einem recht frühen Entwicklungsstadium befinden. Laufe alles wie geplant, dann ist im Jahr 2023 mit dem Release des „Twisted Metal“-Reboots zu rechnen.

Dies lässt den Schluss zu, dass das Projekt lediglich für die PlayStation 5 erscheinen wird. In wie weit die Angaben von Videogames Chronicle den Tatsachen entsprechen, wird die Zeit zeigen müssen. Bisher waren nämlich weder Sony Interactive Entertainment noch die Entwickler von Lucid Games für eine Stellungnahme zu haben.

Allerdings zählt die Tatsache, dass an einer Rückkehr von „Twisted Metal“ gearbeitet werden soll, seit Monaten zu den offenen Geheimnissen der Videospiel-Industrie. Eine entsprechende Ankündigung dürfte also lediglich eine Frage der Zeit sein. Und wer weiß? Vielleicht ist es ja bereits in der nächsten großen „State of Play“-Ausgabe so weit, die unbestätigten Berichten zufolge im kommenden Monat stattfindet.

