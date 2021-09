Twisted Metal: Quelle bestätigt Entwickler, Free2Play-Modell und mehr

Erscheint "Twisted Metal" 2023?

In den vergangenen Monaten hielt sich recht hartnäckig das Gerücht, dass wir uns nicht nur auf eine TV-Serie zu „Twisted Metal“ freuen dürfen. Darüber hinaus soll sich auch ein neues Videospiel in Entwicklung befinden.

Während Sony Interactive Entertainment zu den Gerüchten bisher nicht Stellung beziehen wollte, möchten die englischsprachigen Kollegen von Videogames Chronicle weitere Details zum Reboot von „Twisted Metal“ in Erfahrung gebracht haben. Wie das Magazin unter Berufung auf Quellen, die mit dem Projekt vertraut sind, berichtet, entsteht der neue „Twisted Metal“-Titel bei den britischen Entwicklern von Lucid Games, die zuletzt für den PlayStation 5-exklusiven Car-Combat-Titel „Destruction All-Stars“ verantwortlich waren.

Setzen die Verantwortliche auf das Free2Play-Konzept?

Lucid Games setzt sich aus zahlreichen Veteranen der „Project Gotham Racing“-Macher von Bizzare Creations zusammen und wirkte in der Vergangenheit zudem an Titeln wie „Need for Speed: Payback“ oder „Need for Speed: Hot Pursuit Remastered“ mit. Wie die Quellen von Videogames Chronicle weiter berichten, soll sich der Reboot von „Twisted Metal“ aktuell noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium befinden.

Dementsprechend sollten wir vor 2023 nicht mit dem Release des Titels richten. Ein Releasezeitfenster, das vor wenigen Wochen übrigens auch vom gewöhnlich gut informierten Industrie-Insider Tom Henderson bestätigt wurde. Ob neben der PlayStation 5 auch noch die PlayStation 4 mit dem neuen „Twisted Metal“ versorgt werden könnte, bleibt abzuwarten.

Abschließend ist die Rede davon, dass Lucid Games und Sony Interactive Entertainment aus dem kommerziellen Misserfolg von „Destruction All-Stars“ entsprechende Lehren gezogen und sich dazu entschlossen haben, „Twisted Metal“ in Form eines Free2Play-Titels auf dem Markt zu platzieren.

Wann mit der offiziellen Ankündigung des Reboots zu rechnen ist, steht weiterhin in den Sternen, da sich die Verantwortlichen von Lucid Games und Sony Interactive Entertainment zu den aktuellen Gerüchten um das neue „Twisted Metal“ bisher nicht äußern wollten.

