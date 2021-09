Twisted Metal: Weitere Hinweise auf die Entwicklung eines neuen Spiels aufgetaucht

Bereits im vergangenen Monat waren Gerüchte zu einer vermeintlichen Rückkehr der „Twisted Metal“-Marke aufgetaucht. Demnach soll Sony Interactive Entertainment unter dem Banner von PlayStation Productions an einer Fernsehserie arbeiten. Nun hat der meist gut informierte VentureBeat-Reporter Jeff Grubb in der aktuellsten Giant Bomb-Show verraten, dass sich auch ein neues Videospiel in Entwicklung befinden soll.

Keine David Jaffe-Beteiligung

„Ich denke, dass sich Twisted Metal in Arbeit befindet, aber es könnte noch sehr weit entfernt sein. Also denke ich, dass wir sehr früh sind. Das unterstreicht einen größeren Strategiewechsel von Sony. Nun, es ist nicht einmal ein Wechsel. Es ist eine ‚Erweiterung‘ ihrer Strategie“, betonte Grubb.

Allerdings scheint der Schöpfer David Jaffe nicht an dem Projekt beteiligt zu sein. Jaffe hat sich nach dem Misserfolg von „Drawn to Death“ aus der Spieleentwicklung zurückgezogen und verbringt heutzutage seine Zeit mit YouTube-Streams, in denen er über die Branche redet, Interviews führt oder Spiele spielt. Er hatte bereits mehrfach betont, dass er zum aktuellen Zeitpunkt kein Interesse an der Entwicklung von Videospielen hat, auch wenn er das eine oder andere Konzept erstellt habe.

Laut Grubb soll das neue „Twisted Metal“-Videospiel an der Seite der Fernsehserie veröffentlicht werden. Dies haben auch die Kollegen von VGC sowie Gematsu aus ihren eigenen Quellen erfahren.

Sobald Sony Interactive Entertainment eine offizielle Ankündigung der neuesten „Twisted Metal“-Projekte vornimmt, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

