Twisted Metal: Marke kehrt laut Insider 2023 zurück – Update

Ist auch ein neues Spiel in der Pipeline?

Update: Henderson verwies in einem Folgetweet darauf, dass er „über Spiele“ tweetet. Offenbar bezieht er sich doch nicht auf die angekündigte TV-Serie, was bedeutet würde, dass tatsächlich ein neues Spiel in der Pipeline ist. Wie wir bereits berichteten, glaubt David Jaffe hingegen nicht so recht daran.

Ursprüngliche Meldung: Ein neues „Twisted Metal“-Spiel haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Allerdings ist die einst sehr populäre Marke nicht vom Tisch. Vor einiger Zeit wurde eine TV-Serie angekündigt, die sich der IP annimmt. Und inzwischen scheint festzustehen, wann wir mit dem Start rechnen können.

Für die neuen Gerüchte und Spekulationen sorgte Tom Henderson, ein bekannter Leaker. Auf Twitter postete er ein Bild, das schon einmal im Zusammenhang mit der „Twisted Metal“-Fernsehserie genutzt wurde. Zugleich zeigte er sich recht wortkarg und bestückte den Tweet lediglich mit der Bildunterschrift „2023“, was bedeuten könnte, dass es das Jahr der Veröffentlichung ist.

Auch ein Spiel in Planung?

Da bekannt ist, dass sich die Fernsehserie in Produktion befindet, ist es sehr wahrscheinlich, dass Henderson darauf anspielt. Allerdings besteht durchaus die Möglichkeit, dass die Wiederbelebung der Marke zu einem neuen „Twisted Metal“-Spiel führen könnte oder vielleicht sogar wird. Angeblich befindet sich eine Neuauflage von „Twisted Metal Black“ in Arbeit.

Bei „Twisted Metal“ handelt es sich um einen actionreichen Fahrzeug-Kampf-Racer mit einem recht düsteren Humor. In einer Fahrzeug-Kampf-Arena treten verschiedene Fahrzeuge mit unterschiedlichen Waffen gegeneinander an. Der Serienkiller Sweet Tooth dürfte eine der bekanntesten Figuren aus der Spielreihe sein.

Wie genau die TV-Serie die Spielvorlage nimmt, bleibt abzuwarten. Laut der Ankündigung von PlayStation Productions möchte das Unternehmen keineswegs die Spiele in Filmform bringen, sondern eher etwas Eigenständiges erschaffen.

„Die eigentliche Herausforderung ist, wie 80 Stunden Gameplay in ein Film gepackt werden sollen? Die Antwort lautet: Das geht nicht. Stattdessen nimmt man den Ethos und schreibt in speziell für das Filmpublikum um. Man versucht nicht das Spiel in einem Film noch einmal zu erzählen“, hieß es damals. Mehr zu „Twisted Metal“ erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

