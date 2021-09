Twisted Metal: Gerüchte um den Reboot lassen David Jaffe angefressen zurück

In dieser Woche erreichte uns das Gerücht, dass die Entwickler von Lucid Games an einem Comeback der "Twisted Metal"-Reihe arbeiten. Auch wenn eine offizielle Bestätigung weiter aussteht, ließen die Gerüchte den Serien-Schöpfer David Jaffe angefressen zurück.

Arbeitet Lucid Games an einem Comeback der "Twisted Metal"-Reihe?

Nachdem vor ein paar Wochen ein weiteres Mal das Gerücht aufkam, dass an einer Rückkehr der „Twisted Metal“-Reihe gearbeitet wird, wies Serien-Schöpfer David Jaffe darauf hin, dass wir den entsprechenden Berichten nicht allzu viel Aufmerksamkeit schenken sollten. Ihm gegenüber hätte sich nämlich niemand zu einem Comeback der Reihe geäußert.

In dieser Woche berichteten die Kollegen von Videogames Chronicle unter Berufung auf mit dem Projekt vertraute Quellen, dass das neue „Twisted Metal“ bei den „Destruction All-Stars“-Machern von Lucid Games entsteht und 2023 in Form eines Free2Play-Titels veröffentlicht werden soll. Gerüchte, zu denen sich David Jaffe in einem frisch veröffentlichten Videos äußerte. In diesem räumte er unter anderem ein, dass ihn die Tatsache, dass mit ihm nicht über die Rückkehr von „Twisted Metal“ gesprochen wurde, verärgert zurückließ.

Lucid Games der falsche Entwickler für den Reboot?

„Um es klar zu sagen: Sony schuldet mir nichts, unsere Beziehung endete irgendwo Ende 2018. Aber ich muss sagen, dass es sich emotional beschissen anfühlt, wenn es stimmt und man überhaupt nicht kontaktiert wurde“, so Jaffe. „Es nervt mich ein wenig, aber das ist die emotionale Seite meines Redens. Die Wahrheit ist, sie haben ein Geschäft zu führen, sie denken nicht an mich.“ Weiter führte Jaffe aus, dass er in Lucid Games keinen Entwickler sieht, der seiner Meinung nach in der Lage wäre, „Twisted Metal“ beziehungsweise das Car-Combat-Genre entsprechend zu modernisieren.

„Was ich von Destruction All-Stars gespielt habe, habe ich genossen. Ich habe es nicht unbedingt geliebt, weil es mich nicht gefesselt hat. Ich habe ungefähr vier oder fünf Runden gespielt und es war eine gute Zeit. Ich würde gerne glauben, dass sie daraus lernen werden“, ergänzte Jaffe. „Car Combat hat sich seit Twisted Metal Black und sicherlich Twisted Metal 2 nicht weiterentwickelt. […] Es gibt nichts in Lucids Katalog, das darauf hindeutet, dass dies die Jungs und Mädels sind, die wissen, wie das geht.“

„Sie brauchen wirklich einen wirklich verdammt intelligenten Designer, um sich hinzusetzen und die Vor- und Nachteile von Twisted Metal zu verstehen, und ich habe von keinem Entwickler, einschließlich Lucid, etwas gesehen, das darauf hindeutet, dass sie wissen, wie man es löst“, heißt es abschließend. „Ich würde hoffen, dass eine gute Idee kommt, aber das ist eine schwierige Sache.“

Weitere Aussagen Jaffes zur aktuellen Entwicklung um „Twisted Metal“ entnehmt ihr dem folgenden Video.

