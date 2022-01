State of Play: Nächste große Ausgabe mit mehreren PS5-Ankündigungen im Februar?

In der vergangenen Woche nutzten die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment die CES 2022, um PlayStation VR2 offiziell anzukündigen. Alle wichtigen Details zum neuen VR-Headsets haben wir hier für euch zusammengefasst.

Ergänzend zur Präsentation von PlayStation VR2 könnte Sony Interactive Entertainment zudem eine weitere große Ausgabe des „State of Play“-Formats vorbereiten, die im nächsten Monat veröffentlicht und für die Präsentation beziehungsweise Ankündigung diverser PlayStation 5-Titel genutzt wird. Dies möchte der für gewöhnlich gut informierte Industrie-Insider Tom Henderson in Erfahrung gebracht haben, der allerdings keinen konkreten Termin nennen konnte.

„Das aktuelle Gerücht besagt, basierend auf den Medienereignissen dieses Monats und den vergangenen PlayStation-Terminen, dass das nächste Sony-Event im Februar stattfinden könnte. Es wird wahrscheinlich eine State of Play sein. Aber es hat IMO das Potenzial, ein ziemlich großes zu werden“, führte Henderson via Twitter aus, ohne näher auf seine Quellen einzugehen.

Weitere Meldungen zur PlayStation 5:

Neu wäre eine „State of Play“ im Februar übrigens nicht. Bereits im vergangenen Jahr fand das Event im Februar statt und ermöglichte den Spielern unter anderem einen Blick auf die PlayStation 4- und PlayStation 5-Titel, die im abgelaufenen Videospieljahr 2021 veröffentlicht wurden.

Gut denkbar also, dass Sony Interactive Entertainment in diesem Jahr ähnlich vorgeht. Wir halten euch über die weitere Entwicklung natürlich auf dem Laufenden.

The current rumor is that the next Sony event looks like it could be in February based on this month’s media events and past PlayStation dates.

It’ll probably be State of Play, but it has the potential to be a pretty big one IMO. pic.twitter.com/Si0QSY7PeZ

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 9, 2022