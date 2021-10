inFamous & Sly Cooper: Marken sollen auf der PS5 zurückkehren, bestätigt ein Insider

Wird "inFamous" auf der PlayStation 5 ein Comeback feiern?

In der Vergangenheit machten immer wieder Gerüchte um mögliche Marken die Runde, die auf der PlayStation 5 ein Comeback feiern könnten. Immer wieder ins Gespräch gebracht wurde dabei die „inFamous“-Serie aus dem Hause Sucker Punch.

Für frische Spekulationen in diese Richtung sorgt aktuell der „Xbox Era“-Mitgründer und Industrie-Insider Nick Baker, der mit seinen Vorhersagen in den vergangenen Monaten immer wieder richtig lag. Wie Baker in einem Tweet, der in diesem Monat abgesetzt und erst jetzt entdeckt wurde, zu verstehen gibt, wird auf der PlayStation 5 nicht nur die „inFamous“-Franchise zurückkehren. Auch die „Sly Cooper“-Reihe wird demnach ein Comeback feiern.

Offizielle Bestätigungen stehen noch aus

Bei seinen Aussagen bezieht sich Baker laut eigenen Angaben auf interne Quellen, die mit der Sachlage vertraut sein sollen. Doch auch wenn sich Nick Baker in der Vergangenheit als verlässliche Insider-Quelle einen Namen machte, sollten seine Angaben erst einmal mit der nötigen Vorsicht genossen werden. Offizielle Stellungnahmen oder gar Bestätigungen seitens Sony Interactive Entertainment beziehungsweise Sucker Punch stehen zum aktuellen Zeitpunkt nämlich noch aus.

Daher bleibt auch abzuwarten, wann im Endeffekt mit einer offiziellen Ankündigung eines neuen „Sly Cooper“ oder „inFamous“ zu rechnen ist. Im Rahmen der heutigen „State of Play“-Ausgabe, die um 23 Uhr unserer Zeit startet, solltet ihr zumindest nicht mit einer Überraschung dieser Art rechnen.

Diese wird sich nämlich ausschließlich um Third-Party-Produktionen drehen, die sich aktuell für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 in Arbeit befinden.

