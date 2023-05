PlayStation: Sony schließt ein weiteres Studio

Zuletzt schrieb Sony Interactive Entertainment noch Schlagzeilen, als das Unternehmen ein weiteres Studio aufkaufte und in die Familie der PlayStation Studios aufnahm. Doch heute müssen wir von einer Schließung berichten, da bereits zum 2. Juni 2023 das Entwicklerstudio PixelOpus die Lichter ausschalten muss.

Die Entwickler hinter Spielen wie dem 2014er „Entwined“ sowie dem 2019er „Concrete Genie“ hatten via Twitter mitgeteilt, dass ihr „Abenteuer zum Ende gekommen ist.“ Dabei war man seit einigen Jahren mit der Entwicklung eines „aufregenden PlayStation 5-Titels“ beschäftigt, das in Zusammenarbeit mit Sony Pictures Animation entstehen sollte. Es ist nicht bekannt, ob das Projekt eingestellt oder an ein anderes Studio weitergeleitet wurde.

Sony Interactive Entertainment hat gegenüber IGN ein Statement abgegeben. In diesem heißt es:

„PlayStation Studios evaluiert regelmäßig sein Portfolio und den Status der Studioprojekte, um sicherzustellen, dass sie die kurz- und langfristigen strategischen Ziele der Organisation erreichen. Als Teil des jüngsten Prüfungsverfahrens wurde entschieden, dass PixelOpus am 2. Juni schließen wird.“

Im Weiteren bedanken sich die Entwickler bei den Millionen passionierten Spielern, die sie über die Jahre unterstützt haben und ihnen die Möglichkeit gaben, wunderschöne, kreative Spiele mit Herz zu erschaffen. Während „Entwined“ seinerzeit lediglich einen Wertungsschnitt von 67 Punkten erreichen konnte, konnte „Concrete Genie“ mit dem magischen Pinsel gar einen 77er Durchschnitt erzielen.

Wir wünschen den betroffenen Entwicklern alles Gute auf ihrem weiteren Weg! Meist sieht man sich zweimal im Leben und wir hoffen, dass sie ihre kreativen Ideen auch in Zukunft die Fantasie erwecken können.

Auch wenn Sony Interactive Entertainment in den letzten Jahren das eigene Studio-Portfolio nach und nach expandierte, so kam es unter anderem zur Schließung sowie Umstrukturierung der Japan Studios und weiterer Entwicklerteams, die die Unternehmensziele nicht erfüllen konnten. Man sollte nie vergessen, dass auch Sony in erster Linie ein Unternehmen ist, das die Wirtschaftlichkeit nicht vermissen lassen darf.

Dear friends, our PixelOpus adventure has come to an end. As we look to new futures, we wanted to say a heartfelt thank you to the millions of passionate players who have supported us, and our mission to make beautiful, imaginative games with heart.

We are so grateful! ❤️🙏 pic.twitter.com/rQO2Cgvhnq

— PixelOpus (@Pixelopus) May 5, 2023