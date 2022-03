Sly Cooper: Entwicklerstudio hinter dem neuen Titel bekannt?

In den vergangenen Tagen erreichten uns in regelmäßigen Abständen frische Gerüchte zum neuen „Sly Cooper“, das bisher zwar nicht offiziell angekündigt wurde, sich aber bereits seit einer Weile in Entwicklung befinden soll.

Nachdem es im Laufe des Tages bereits hieß, dass Sucker Punch, das verantwortliche Entwicklerstudio hinter den ersten drei „Sly Cooper“-Abenteuern, nichts mit dem Projekt zu tun hat, brachte ein bekannter Insider nun einen weiteren Namen ins Gespräch. Wie Nick Baker, der mit seinen Leaks und Insider-Informationen in der Vergangenheit des Öfteren richtig lag, in Erfahrung gebracht haben möchte, entsteht das Comeback von „Sly Cooper“ offenbar bei den kreativen Köpfen von Pixel Opus.

„Ok … also, meine Quelle hat mir grünes Licht gegeben, aber wir sind uns immer noch nicht zu 100 Prozent sicher. Aber es wird angenommen, dass Pixel Opus (wie viele von euch vermutet haben) möglicherweise in Zusammenarbeit mit Sony Animation diejenigen sind, die an Sly arbeiten. Ich glaube auch, dass Sony Animation an dem Cartoon-Projekt beteiligt ist“, so Baker. Bei Pixel Opus handelt es sich um ein eher kleines Entwicklerteam, das im Oktober 2019 das sympathische Abenteuer „Concrete Genie“ für die PlayStation 4 veröffentlicht.

Dieses brachte es auf Metacritic seinerzeit auf eine Durchschnittswertung von soliden 75 Punkten. Sollten sich die aktuellen Gerüchte bewahrheiten, dann wird der neue „Sly Cooper“-Titel in der zweiten Hälfte des Kalenderjahres 2022 angekündigt beziehungsweise vorgestellt. Spekuliert wird, dass es passend zum 20. Geburtstag der Franchise im September so weit sein könnte.

Offiziell bestätigt wurde dahingehend aber noch nichts.

