Sly Cooper: Domain aktualisiert – Enthüllung des neuen Titels noch 2022?

In den vergangenen Monaten hielt sich recht hartnäckig das Gerücht, dass ein bisher nicht näher genanntes Entwicklerstudio an einer Rückkehr der „Sly Cooper“-Marke arbeitet.

Angestoßen wurden die Gerüchte im vergangenen Oktober von Nick Baker, einem der Mitgründer des „Xbox Era“-Podcasts und als verlässliche Quelle geltenden Insider. In der vergangenen Woche legte der ebenfalls recht bekannte Insider „AccountNGT“ nach und wies darauf hin, dass sich sowohl ein neues „Sly Cooper“ als auch ein Nachfolger zur „inFamous“-Reihe in Entwicklung befinden soll. Für neue Spekulationen sorgt die Tatsache, dass die Verantwortlichen von Sucker Punch die offizielle Domain „slycooper.com“ am 4. März 2022 aktualisierten. Was hinter diesem Schritt steckt, bleibt abzuwarten.

Weiter berichtet „AccountNGT“, dass die offizielle Ankündigung des neuen „Sly Cooper“-Titels in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 über die Bühne gehen wird. Dies sollen ihm Quellen bestätigt haben, die mit der Sachlage vertraut sind. Spekuliert wird, dass Sucker Punch und Sony Interactive Entertainment den Titel im September 2022 und somit passend zum 20. Geburtstag der Reihe ankündigen könnten.

Offiziell bestätigt wurde allerdings nicht nichts. Die ersten drei „Sly Cooper“-Abenteuer erschienen seinerzeit für die PlayStation 2 und wurden von den „inFamous“- und „Ghost of Tsushima“-Machern von Sucker Punch entwickelt. „Sly Cooper: Jagd durch die Zeit“ hingegen entstand bei Sanzaru Games und wurde 2013 für die PlayStation 3 und PlayStation Vita veröffentlicht.

According to a source, for Sly, they are aiming for a reveal for the second half of 2022. Which makes sense since later this year is Sly’s 20th anniversary. https://t.co/TsO3nf8Ofx

