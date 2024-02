Assassin’s Creed Hexe: Weibliche Hauptfigur und Name bekannt? – Bericht

“Assassin’s Creed” gehört zu den Zugpferden des Publishers Ubisoft. Entsprechend plant das französische Unternehmen mit weiteren Teilen, die mitunter eine ungewöhnliche Richtung einschlagen.

Eines der kommenden Spiele trägt den vorläufigen Namen “Assassin’s Creed Codename Hexe” und ist Teil eines neuen Berichts des Insiders und Leakers Tom Henderson.

Ein düsteres Spiel mit einer weiblichen Hauptfigur

Das Hauptaugenmerk des neuen Berichts von Henderson liegt auf dem übergreifenden Hub “Assassin’s Creed Infinity”, mit dem die Live-Service-Struktur ausgebaut werden soll. Wir berichteten im Laufe des Vormittags.

Doch auch die anderen geplanten Spiele innerhalb der 2007 gestarteten Reihe sind ein Thema. Laut Henderson werde derzeit davon ausgegangen, dass die aktuelle Strategie von Ubisoft mit “Infinity” darin besteht, alle zwei Jahre ein Hauptspiel zu veröffentlichen. Zwischendurch dürfen Spieler mit kleineren Erlebnissen rechnen.

In diesem Jahr erfolgt voraussichtlich der Launch von “Assassin’s Creed Red”, bevor es 2025 mit einem Multiplayer-Ableger namens “Invictus” weitergeht.

“Assassin’s Creed Codename Hexe” wiederum sei für 2026 geplant. In der Vergangenheit wurde der Titel als “das düsterste Assassin’s Creed-Spiel aller Zeiten” bezeichnet. Es ist eine Aussage, die Henderson noch einmal zitiert und um eine weitere Angabe ergänzt.

Demnach soll es in “Hexe” tatsächlich eine weibliche Hauptfigur geben. Und auch einen Namen hat der Insider parat. Sie heiße “derzeit Elsa“, was darauf hindeutet, dass sich an der Namensgebung vielleicht noch etwas ändert.

Weibliche Hauptfiguren sind in der Reihe eher eine Seltenheit. In “Assassin’s Creed Chronicles: China” und “Assassin’s Creed 3 Liberation” traten sie in den Vordergrund, allerdings waren es lediglich Spinoffs. In “Assassin’s Creed Odyssey” konnten Spieler wahlweise als Kassandra losziehen, mussten es aber nicht. Und in “Syndicate” erfolgte ein Wechsel zwischen Jacob Frye und seiner Schwester Evie Frye.

Ubisoft hat mit der “Assassin’s Creed”-Reihe offenbar noch mehr vor. Dazu gehören den Berichten nach ein Remake von “Black Flag”, das in Indien angesiedelte “Nebula”, ein Free-to-Play-Koop-Spiel namens “Raid” und für das Ende des Jahrzehnts ein weiteres “Assassin’s Creed Remake”.

