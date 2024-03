Assassin’s Creed Codename Red: Release, Setting, Charaktere – Das ist bekannt

Mit "Assassin's Creed: Red" entführen uns die Entwickler von Ubisoft in das feudale Japan. Doch was ist zum nächsten großen Ableger der "Assassin's Creed"-Reihe bekannt? Unsere Übersicht liefert euch alle wichtigen Details.

Auch mehr als 15 Jahre nach der Veröffentlichung des ersten Teils gehört „Assassin’s Creed“ weiterhin zu den erfolgreichsten Ubisoft-Serien überhaupt. Verständlich also, dass die diversen Teams des Publishers gleich mehrere neue „Assassin’s Creed“-Projekte in der Pipeline haben.

Der nächste große Serienableger entsteht derzeit unter dem Arbeitstitel „Codename: Red“ und wird der Community einen lange gehegten Wunsch erfüllen.

Wir haben die bekannten Informationen und heißesten Gerüchte um den vielversprechenden Titel für euch zusammengefasst.

Inhaltsverzeichnis:

Wann erscheint Assassin’s Creed: Red?

Da Ubisoft „Assassin’s Creed: Red“ zwar schon vor einer ganzen Weile bestätigte, den nächsten großen Haupttitel der Reihe bislang allerdings nicht offiziell enthüllte, ist derzeit unklar, wann mit dem Release zu rechnen ist. Im Zuge der Geschäftszahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2023/2024 grenzte der Publisher das Veröffentlichungszeitfenster zumindest ein.

Dabei bestätigte Ubisoft, dass „Assassin’s Creed: Red“ für einen Release im laufenden Geschäftsjahr 2024/2025 vorgesehen ist. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass der Titel irgendwann zwischen dem 1. April 2024 und dem 31. März 2025 erscheint.

Die Gerüchteküche und diverse Insider schossen sich in der Vergangenheit auf eine mögliche Veröffentlichung im November 2024 ein. Unrealistisch mutet dies nicht an, da Ubisoft bei den letzten Hauptablegern „Origins“, „Odyssey“ und „Valhalla“ stets auf eine Veröffentlichung im Oktober oder November setzte.

Unbestätigten Berichten zufolge könnte die Enthüllung von „Assassin’s Creed: Red“ im Mai erfolgen. Für den Juli 2024 sollen die Entwickler zudem eine ausführliche Gameplay-Präsentation planen. Angaben, die ein Mitglied von Ubisofts Creator Program in Umlauf brachte.

Über die versorgten Plattformen wurde noch nicht gesprochen. Wir müssen aber wohl nicht über hellseherische Kräfte verfügen, um voraussagen zu können, dass Spielerinnen und Spieler auf dem PC, der PS5 und der Xbox Series X/S die Reise in das alte Japan antreten dürfen.

Die Geschichte zweier unfreiwilliger Helden?

Mit „“Codename Red“ wird Ubisoft der Community einen lange gehegten Wunsch erfüllen. Denn nachdem sich die Anhängerschaft in den letzten Jahren immer wieder für einen Ableger in Japan einsetzte, geht dieser Wunsch nun endlich in Erfüllung. Laut Ubisoft entführt uns „Assassin’s Creed: Red“ nämlich in das feudale Japan. Executive Producer Marc-Alexis Côte sprach im September 2022 von einer „Shinobi-Fantasie“, in der wir die Rolle eines „samuraiähnlichen Assassinen“ übernehmen.

Um das feudale Japan möglichst authentisch umzusetzen, greifen Ubisofts Teams auf die Beratung durch externe Japan-Experten zurück. Da offizielle Details zur Geschichte noch auf sich warten lassen, sind wir hier auf die Angaben diverser Leaker angewiesen. Laut dem gut vernetzten Industrie-Insider Tom Henderson handelt es sich beim männlichen Hauptcharakter von „Assassin’s Creed: Red“ um den Samurai Yasuke, der im 16. Jahrhundert in der Tat existiert haben soll.

Yasuke war ein Kind afrikanischer Eltern, das nach einer tragischen Kindheit in die Dienste von Daimyo Oda Nobunaga eintrat und so zum ersten ausländischen Samurai überhaupt wurde. Laut Henderson solltet ihr allerdings nicht mit einer authentischen Umsetzung von Yasukes Geschichte rechnen. Stattdessen wurde sie angepasst, um sie mit der Handlung und der Ausrichtung des Spiels in Einklang zu bringen.

Diversen Berichten zufolge wird es bei Yasuke nicht bleiben. Stattdessen soll uns „Assassin’s Creed: Red“ mit der weiblichen Shinobi Naoe Fujibayashi einen zweiten spielbaren Charakter bieten, dessen Geschichte tragisch beginnt.

So tötet ein Ordensmitglied ihren Vater, was Naoe dazu veranlasst, sich auf die Jagd nach dem Mörder zu begeben. Im Laufe der Geschichte soll sie auf Yasuke treffen und dem Samurai zunächst feindlich gegenüberstehen. Erst nach und nach führt der Wunsch, Japan zu vereinen, zu einer stärkeren Zusammenarbeit der beiden Helden.

Weiter berichtete die Gerüchteküche, dass auch die obligatorischen Kapitel in der Moderne ein Teil des Spiels sind. Beachtet aber bitte, dass die Angaben zur Geschichte zwar von glaubwürdigen Insidern stammen, von Ubisoft aber nicht bestätigt wurden.

Was wird spielerisch geboten?

Selbiges gilt für die Details zur spielerischen Umsetzung von „Assassin’s Creed: Red“. Hier sprachen unbestätigte Berichte von einer Spielwelt, die sich hinsichtlich der Größe zwischen „Odyssey“ und „Origins“ bewegt und zu ausgiebigen Erkundungstouren einlädt. Der spielerische Fokus von „Codename: Red“ liegt laut Insidern auf dem Stealth-Aspekt.

Dementsprechend können wir hier mit neuen Mechaniken wie der Möglichkeit, Lichtquellen zu löschen und uns im Dunklen zu bewegen, rechnen. Eine weitere Neuerung versteckt sich hinter dem Enterhaken, den ihr sowohl bei der Erkundung der Spielwelt als auch als strategisches Element bei euren Attentaten verwenden könnt.

Ebenfalls neu ist eine von „Metal Gear Solid“ inspirierte Bauchlage, die es den Protagonisten ermöglicht, sich kriechend fortzubewegen, um sich noch besser zu verstecken oder aus dem Hinterhalt anzugreifen.

Entsprechen die Angaben eines Insiders den Tatsachen, dann bereichert Ubisoft das Gameplay von „Assassin’s Creed“ zudem durch das neue Spionage-System. Hier könnt ihr euch dazu entscheiden, eure Ziele am Leben zu lassen, damit sie zukünftig für euch arbeiten und euch wichtige Informationen liefern.

Auf welche Gadgets ihr dabei zurückgreifen könnt, ist davon abhängig, welchen der beiden Charaktere ihr gerade spielt.

So soll Naoe unter anderem Kunais, Shuriken, Rauchbomben und Glocken nutzen. Zur Ausrüstung von Yasuke nannte die Gerüchteküche bislang keine Details. Weiter wurde in den letzten Monaten berichtet, dass die Entwickler diverse Kritikpunkte der Community in Angriff nahmen.

Demnach werden eure Widersacher in „Codename: Red“ nicht nur mehr Gegenwehr leisten. Darüber hinaus könnten die Zeiten, in der euch die Weltkarte mit zahlreichen Icons förmlich erschlägt, der Vergangenheit angehören. Im nächsten großen „Assassin’s Creed“-Abenteuer sollen die Entwickler hier deutlich dezenter zu Werke gehen.

Abschließend war zuletzt von einem überarbeiteten Siedlungs-Feature und einem Kampfsystem die Rede, in dem es genau wie in „Valhalla“ recht brutal und blutig zur Sache geht.

Ubisoft plant eine langfristige Unterstützung

Die Vergangenheit zeigte, dass es sich bei der Veröffentlichung eines großen „Assassin’s Creed“-Titels lediglich um den ersten Schritt auf einer langen Reise handelte. Wenig überraschend gilt das Ganze auch für „Codename: Red“. Wie Executive Producer Marc-Alexis Côté bestätigte, soll der Abstecher in das feudale Japan über Jahre mit neuen Inhalten versehen werden.

Geplant sind demnach sowohl klassische Erweiterungen als auch „eine Reihe von Dingen, über die die Entwickler derzeit noch nicht sprechen dürfen“. Hier dürfte sich der Executive Producer vor allem auf „Assassin’s Creed: Infinity“ beziehen. Bei „Infinity“ haben wir es mit einem Hub zu tun, das alle kommenden „Assassin’s Creed“-Titel umfasst und laut Insider Gaming regelmäßig mit neuen Inhalten wie narrativen Battle-Pässen, DLCs und mehr unterstützt werden soll.

Ein weiteres Element, mit dem die Entwickler die Community bei den letzten großen „Assassin’s Creed“-Titeln immer wieder zurückkehren ließen, waren Ingame-Events mit exklusiven Belohnungen. Diese dürften auch in „Codename: Red“ wieder von der Partie sein.

