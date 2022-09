Assassin’s Creed Red: Entwicklung wird durch japanische Berater unterstützt

Ubisoft hat bei seiner Forward-Show kürzlich mehrere neue Spiele der „Assassin’s Creed“-Reihe angekündigt, die über die nächsten Jahre veröffentlicht werden sollen. Darunter war auch „Assassin’s Creed: Codename Red“, das bei Ubisoft Quebec entsteht und die Spieler ins feudale Japan bringen soll. Der Executive Producer Marc-Alexis Côte beschrieb das Spiel als „Shinobi-Fantasie“, bei dem man die Rolle eines „samuraiähnlichen Assassinen“ übernimmt.

Die Entwickler sollen für „Assassin’s Creed: Codename Red“ mit Ubisoft Japan und lokalen Beratern zusammenarbeiten, „um kulturelle Authentizität und Sensibilität zu gewährleisten“.

Mit Beratern gegen „Kulturtourismus“

Die Webseite Axios berichtet darüber, dass die Entwickler von Ubisoft Quebec mit den Beratern zusammenarbeiten, die die Arbeiten hinsichtlich kultureller Themen und Feinheiten unterstützen. Dies sollen zwei mit der Entwicklung des Spiels vertraute Ubisoft-Quellen berichtet haben. Allerdings sei derzeit nicht klar, inwiefern diese Berater in der Lage sein werden, das Spiel mitzugestalten.

In den letzten Jahren wurden einige westliche Spiele, die auf der ostasiatischen Kultur basierten, für ihren sogenannten „Kulturtourismus“ kritisiert. In der jüngsten Zeit wurde es jedoch immer üblicher, kulturelle Berater zu der Spieleentwicklung hinzuzuziehen. So etwa bei „Ghost of Tsushima“ , das ebenfalls in Japan angesiedelt ist. Ubisoft selbst hat als Teil einer Unternehmensreform kürzlich ein Team für Vielfalt, Inklusion und Barrierefreiheit gegründet, das die Spiele während der Entwicklung intern beraten soll.

Das Studio will den Spielern mit „Assassin’s Creed Red“ eine dynamischere Welt bieten, die sich um die Nutzer herum „entwickelt“. Executive Producer Marc-Alexis Côte bestätigte, dass das Spiel nach dem Launch mehrere Jahre lang mit Erweiterungen und anderen Inhalten unterstützt werden soll. Wann „Codename Red“ erscheint, ist bis jetzt noch nicht bekannt.

