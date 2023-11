Assassin’s Creed Red: Hauptcharakter existierte tatsächlich – Gerücht

Nachdem “Assassin’s Creed Mirage” erfolgreich durchstarten und innerhalb der Reihe einen neuen Rekord aufstellen konnte, sind die Augen auf die kommenden “Assassin’s Creed”-Projekte gerichtet.

Dazu gehört ein Spiel namens “Assassin’s Creed Red”, das in einer historischen japanischen Epoche spielen und mindestens einen Samurai in den Mittelpunkt rücken wird. Wie der Insider Tom Henderson herausgefunden haben möchte, basiert der Protagonist auf einer Vorlage aus der realen Welt.

Ein Samurai afrikanischer Herkunft

Schon nach einem Bericht zu Beginn des Jahres, der die Existenz von zwei spielbaren Charakteren in “Assassin’s Creed Red” erwähnte, kamen Gerüchte auf, dass Yasuke einer dieser Charaktere sein könnte.

Tom Henderson konnte inzwischen “aus verlässlichen Quellen” erfahren, dass Yasuke tatsächlich im neuen Ubisoft-Spiel dabei sein wird und in eine der Hauptrollen schlüpft.

Allerdings wurde seine Geschichte angepasst und neu geschrieben, um sie mit der Handlung und Ausrichtung des Spiels in Einklang zu bringen.

Yasuke war ein afrikanischer Samurai, der im 16. Jahrhundert unter anderem in Japan lebte, nachdem er als Kind versklavt wurde. In der neuen Heimat wurde er dem Daimyo Oda Nobunaga vorgestellt, in dessen Dienste er trat. Letztendlich war Yasuke der erste Nicht-Japaner, der den Status eines Samurai erwarb.

Auch eine Frau ist mit dabei

Anfang des Jahres brachte der Twitter-Nutzer j0nathan ebenfalls Gerüchte über die zweite Hauptfigur in den Umlauf. Die Rede war von einer Frau namens „Naoe“, die nach dem Verlust ihres Vaters auf Rache sinnt.

Henderson könne diese Enthüllungen bestätigen und fügte hinzu, dass Naoes vollständiger Name gegenwärtig Naoe Fujibayashi lautet. Sie ist die Tochter des berühmten und tatsächlich existierenden Fujibayashi Nagato, der als einer der drei herausragendsten Iga-Jōnin angesehen wird.

Dem Vernehmen nach werden Naoe und Yasuke zu Beginn des Spiels erbitterte Feinde sind, sich aber im weiteren Verlauf in ihrem Wunsch nach der Vereinigung Japans verbünden.

Insider Gaming berichtet von weiteren Namen, die vermutlich in “Assassin’s Creed Red” auftauchen werden. Dazu gehören Fujibayashi Nagato (Naoes Vater), Oda Nobunaga, Akechi Mitsuhide, Hattori Hanzo (wiederkehrender Charakter), Toyotomi Hideyoshi, Kōdai-in (Hideyoshis Frau), Oichi, Ashikaga Yoshiaki und Akechi Kagemitsu.

Weitere Meldungen zu Assassin’s Creed Red:

„Assassin’s Creed: Red“ befindet sich für PC, PS5 und Xbox Series X/S in der Entwicklung. Wann genau der Titel erscheinen soll, ist offen.

Weitere Meldungen zu Assassin's Creed Red.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren