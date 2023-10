Assassin’s Creed Mirage: Ubisoft feiert den größten Launch auf PS5 & Xbox Series X/S

In der vergangenen Woche veröffentliche Ubisoft das von Ubisoft Bordeaux entwickelte Stealth-Action-Adventure „Assassin’s Creed Mirage“, das von der Community und den Kritikern weitestgehend positiv aufgenommen wurde. Auch in unserem Test konnte die Rückkehr zu den spielerischen Wurzeln der Reihe überzeugen.

Im Zuge einer offiziellen Mitteilung wies Ubisoft darauf hin, dass das Unternehmen mit „Assassin’s Creed Mirage“ nicht weniger als den bisher erfolgreichsten Release eines Titels auf den aktuellen Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X/S feierte. Konkrete Verkaufszahlen nannte Ubisoft zwar nicht, bestätigte allerdings, dass die Spielerzahlen von „Mirage“ denen eines „Origins“ oder „Odyssey“ in nichts nachstehen.

„Da die Anzahl der Spieler mit früheren erfolgreichen Veröffentlichungen wie Assassin’s Creed Origins und Assassin’s Creed Odyssey vergleichbar ist, sind wir über die positive Resonanz erfreut“, so Ubisoft.

„Wir sind stolz, auch mitteilen zu können, dass Assassin’s Creed Mirage gemessen an den verkauften Einheiten der bisher größte New-Gen-Start von Ubisoft ist (PS5, Xbox Series X/S).“

Ergänzend zu dieser Erfolgsmeldung enthüllte Ubisoft diverse Statistiken zu „Assassin’s Creed Mirage“ und gab bekannt, dass die Spielerinnen und Spieler zusammengerechnet bisher 479 Jahre mit Parkour auf den Dächern von Bagdag verbrachten. Hinzukommen 60 Millionen durchgeführte „Leaps of Faith“ und 1,2 Millionen gestreichelte Straßenkatzen.

„Assassin’s Creed Mirage“ versetzt uns in die Rolle des aus „Assassin’s Creed Valhalla“ bekannten Charakters Basim. Das Leben von Basim ändert sich grundlegend, als er eines schicksalsträchtigen Tages mit der Assassinen-Gilde in Kontakt kommt und zu einem vollwertigen Assassinen ausgebildet wird.

Spielerisch orientiert sich „Mirage“ an den Wurzeln der „Assassin’s Creed“-Reihe und versteht sich als ein Stealth-Action-Adventure, in dem eure Aufgabe darin besteht, vorgegebene Ziele zu eliminieren und so die Geschichte voranzutreiben. Dabei greift ihr auf diverse Stealth-Fähigkeiten und Gadgets zurück, die es euch ermöglichen, die Attentate auf eure ganz eigene Weise anzugehen.

„Assassin’s Creed Mirage“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

Thank you all for joining us on Basim’s journey in 9th Century Baghdad!

We are thrilled by the response from the community and for embracing our homage to the roots of the AC franchise. #AssassinsCreed pic.twitter.com/KnL2YxGION

— Assassin’s Creed (@assassinscreed) October 11, 2023