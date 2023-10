Assassin’s Creed Mirage: Eine gelungene Rückkehr zu den Wurzeln? Das sagen die Testwertungen

Mit "Assassin's Creed Mirage" verfolgen die Entwickler von Ubisoft Bordeaux das Ziel, die Ursprünge der Reihe in einem modernen Gewand wiederaufleben zu lassen. Ob dieses Unterfangen von Erfolg gekrönt war, verraten die internationalen Testwertungen.

Mit „Assassin’s Creed Mirage“ erscheint in dieser Woche der erste große Name des mit diversen potenziellen Highlights gespickten Videospielmonats Oktober 2023.

Nachdem sich die letzten „Assassin’s Creed“-Titel als umfangreiche Rollenspiele in einer großen offenen Welt verstanden, kehren die Entwickler von Ubisoft Bordeaux mit „Mirage“ zu den spielerischen Wurzeln der Reihe zurück und liefern ein klassisches Stealth-Action-Adventure ab.

Wie sich den Tests der internationalen Magazine entnehmen lässt, gingen die Entwickler mit der Rückbesinnung auf die alten Tugenden den richtigen Schritt.

Eine Besinnung auf alte Stärken?

Lobend hervorgehoben werden vor allem die Gestaltung des Schauplatzes in Form des Bagdads des neunten Jahrhunderts sowie die Entscheidung, spielerisch wieder auf die Elemente zu setzen, die die „Assassin’s Creed“-Reihe in ihren ersten Jahren auszeichneten. Laut den Tests gehen die unterschiedlichen Gadgets und Spielmechaniken nahtlos ineinander über und ermöglichen es den Spielerinnen und Spielern so, ihren ganz eigenen Spielstil zu finden.

Zu den spielerischen Highlights gehören die Blackbox-Missionen, in denen der Protagonist Basim ausgewählte Mitglieder der Ältesten eliminieren muss. Da seine Ausrüstung in diesen Missionen stark eingeschränkt ist, setzt „Mirage“ hier einiges an Vorbereitung und strategischem Denken voraus.

Kritik hingegen wird an der nicht immer überzeugenden künstlichen Intelligenz eurer Widersacher, der teilweise vorhersehbaren Geschichte und der mitunter fehlenden Abwechslung geübt. Zudem ist die Rede von vereinzelten kleinen Bugs, die aber sicherlich mit Updates behoben werden.

Nach aktuell etwas mehr als 40 Tests bringt es „Assassin’s Creed Mirage“ auf Metacritic auf eine Durchschnittswertung von 78 Punkten.

Das sagen die internationalen Kollegen

85 von 100 Punkten verdiente sich „Mirage“ im Review von GamingTrend. Im Fazit heißt es: „Assassin’s Creed Mirage unterstreicht Ubisofts Engagement, die Serie zu ihren Wurzeln zurückzubringen, und macht sie zu einer überzeugenden Wahl für langjährige Fans. Obwohl es das Franchise nicht revolutioniert, entführt es die Spieler dennoch gekonnt in ein aufwendig gestaltetes Bagdad und präsentiert eine fesselnde Erzählung aus der Sicht eines der beliebtesten Attentäter der Serie.“

Checkpoint Gaming wiederum vergibt acht von zehn Punkten und begründet die Wertung wie folgt: „Mit anständigen 20 bis 30 Stunden konzentriertem Gameplay und Story ist es eine großartige Rückkehr zu den Stealth-fokussierten Tagen von Altair und Ezio. Während die Hauptmissionen mehr Abwechslung hätten vertragen können, ist es ermutigend zu sehen, dass Ubisoft die Wurzeln der Franchise nicht vergessen hat.“

Die Redakteure von The Sixth Axis wiederum vergaben sieben und zehn Punkten: „Assassin’s Creed Mirage wird jeden ansprechen, der sich nach einer Rückkehr zur Old-School-Open-World-Stealth-Variante früherer Spiele sehnt. Mit ein paar zusätzlichen Verfeinerungen und Ergänzungen ist es ziemlich genau das. Einige dieser Ergänzungen lenken ein wenig ab und unterbrechen die Eindringlichkeit, aber einigen guten, altmodischen Attentaten steht nichts im Wege.“

Internationale Testwertungen in der Übersicht

Noisy Pixel – 90

The Loadout – 90

TRG – 90

MGG – 85

PSX Brasil – 85

Gamingtrend – 85

Checkpoint Gaming – 80

Gamesradar – 80

Gamereactor UK – 80

Gamespew – 80

Gameshub – 80

Hardcore Gamer – 80

Screenrant – 80

VGC – 80

Well Played – 80

IGN – 80

GameInformer – 80

VG247 – 80

Gamer Escape – 70

Push Square – 70

Videogamer – 70

The Sixth Axis – 70

Metro – 70

True Gaming – 65

Gamewatcher – 60

Siliconera – 60

Slant Magazine – 50

„Assassin’s Creed Mirage“ erscheint am morgigen Donnerstag, den 5. Oktober 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

