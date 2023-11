Assassin’s Creed Red: Abschnitte in der Moderne verfrachten uns offenbar in die Zukunft

Unbestätigten Berichten zufolge könnten uns kommende "Assassin's Creed"-Ableger bei den Abstechern in Moderne mit einer kreativen Änderung konfrontieren. Im Detail geht es hier um eine Reise in die Zukunft.

Bekanntermaßen arbeiten die Studios von Ubisoft aktuell an gleich mehreren neuen „Assassin’s Creed“-Projekten. Darunter einem Titel, der unter dem Codenamen „Red“ entsteht und uns in das feudale Japan entführen wird.

Wieder mit von der Partie sind wenig überraschend die Abschnitte in der Moderne, in der mit dem Animus Erinnerungen durchsucht werden. Aktuellen Berichten zufolge könnten sich die Autoren hinter der „Assassin’s Creed“-Reihe bei den Geschichten, die in der Moderne angesiedelt sind, zu einer Designänderung entschieden haben. Der erste Hinweis in diese Richtung erreichte uns vor knapp zwei Wochen, als in den Daten von „Assassin’s Creed: Mirage“ eine Sequenz entdeckt wurde, die im finalen Spiel nicht zum Einsatz kam.

In dem besagten Clip waren zwei Animus-Operator zu hören, die von einem „Great Shift“ im 21. Jahrhundert sprachen und diesen als „antike Geschichte“ bezeichneten. Weiter gab der Dataminer an, dass die Sequenz unter dem Namen „AC Neo Tease“ im Code von „Mirage“ zu finden war.

Bei „Neo“ soll es sich um den internen Arbeitstitel von „Assassin’s Creed: Hexe“ handeln, was wiederum darauf hindeutet, dass die Geschehnisse in der Moderne in „Hexe“ in einer fernen Zukunft angesiedelt sind.

Eine Reise in das 21. Jahrhundert?

Wie Insider Gaming berichtet, gilt das Ganze allerdings nicht nur für „Hexe“. Auch bei „Assassin’s Creed: Red“ setzen die Entwickler von Ubisoft demnach auf ein ähnliches Konzept. Dies sollen anonyme Quellen, die mit der Sachlage vertraut sind, bestätigt haben. Damit dürften die Zeiten, in denen die Abstecher in die Moderne im jeweiligen Erscheinungsjahr eines „Assassin’s Creed“-Titels spielten, vorbei sein.

„Obwohl wir die Echtheit des Audiomaterials für Hexe nicht überprüfen konnten, haben wir erfahren, dass wesentliche Teile der modernen Geschichte von Assassin’s Creed: Red im letzten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts (2090–2099) spielen werden. Daher wird Abstergo Industries den Spielern eine völlig neue Besetzung von Charakteren zur Verfügung stellen“, berichtet Insider Gaming weiter.

Offiziell bestätigt wurde dahingehend allerdings noch nichts. Selbiges gilt für das Gerücht, dass die offizielle Enthüllung von „Assassin’s Creed: Red“ Anfang 2024 erfolgt.

„Assassin’s Creed: Red“ befindet sich für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S in Entwicklung.

