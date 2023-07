Assassin’s Creed Red: Hinweise auf den Releasezeitraum verdichten sich

Im vergangenen September gab Ubisoft bekannt, dass das Unternehmen mit der „Assassin’s Creed“-Reihe ambitionierte Pläne verfolgt und aktuell an gleich mehreren neuen Ablegern arbeitet.

Darunter „Assassin’s Creed Red“, das uns in das alte Japan verfrachtet und bei Ubisoft Quebec entsteht. Nachdem der bekannte Industrie-Insider Tom Henderson bereits im Februar darauf hinwies, dass „Assassin’s Creed Red“ 2024 erscheinen soll, scheinen sich die Hinweise auf eine Veröffentlichung im nächsten Jahr zu verdichten.

So wurden auf LinkedIn Einträge entdeckt, mit denen sich die Business Development- und Brand-Partnership-Teams von Ubisoft vor wenigen Monaten auf die Suche nach japanischen Sponsoren begaben, die „einen der größten Blockbuster des Jahres 2024 unterstützen möchten“.

Einträge, die darauf hindeuten könnten, dass „Assassin’s Creed Red“ in der Tat für eine Veröffentlichung im nächsten Jahr vorgesehen war. In wie weit diese Planungen noch aktuell sind, ist allerdings unklar, da sich Ubisoft bisher nicht zu einem möglichen Releasezeitraum äußern wollte.

Offiziellen Angaben zufolge wird uns „Assassin’s Creed Red“ eine dynamische offene Spielwelt bieten, in der wir mit unseren Taten und Entscheidungen Einfluss auf den weiteren Verlauf der Geschichte nehmen können. Laut Tom Henderson werden in „Assassin’s Creed Red“ unter anderem zwei spielbare Hauptcharaktere auf uns warten.

Ob wir es hier mit zwei unterschiedlichen Helden oder doch nur einer männlichen und einer weiblichen Version des Hauptcharakters zu tun haben, ging aus den Angaben von Henderson nicht hervor. Weiter berichtete Henderson, dass wir in „Assassin’s Creed Red“ die Kontrolle über einen Shinobi beziehungsweise Ninja übernehmen, der interessanterweise nicht japanischer Abstammung ist.

Stattdessen haben wir es laut Henderson mit einem „afrikanischen Flüchtling zu tun, der den Weg des Glaubensbekenntnisses (Credo) eingeschlagen hat“.

Weitere Meldungen zu Assassin’s Creed Red:

„Assassin’s Creed Red“ erscheint aller Voraussicht nach für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S. Wann mit der offiziellen Enthüllung des Projekts zu rechnen ist, wurde leider nicht verraten.

It looks like a few months ago the Business Development and Brand Partnership teams at Ubisoft were looking for sponsorship partners for #AssassinsCreed Codename Red in 2024, which could act as a partial confirmation of the game actually being planned for 2024 at the moment! pic.twitter.com/m7mq2z3Gp5

— Access The Animus (@AccessTheAnimus) July 11, 2023