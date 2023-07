Assassin’s Creed Red: Wird ein afrikanischer Samurai die Hauptfigur? – Gerücht

Ubisoft möchte auch in den nächsten Jahren verstärkt auf seine "Assassin's Creed"-Reihe setzen. Laut einem Insider könnten wir im kommenden Action-RPG "Assassin's Creed Red" in die Rolle eines afrikanischen Samurai schlüpfen.

"Assassin's Creed Red" ist eines von mehreren Games der Reihe, die sich zur Zeit in Entwicklung befinden.

Während viele alteingesessene Assassinen-Fans sicherlich dem Release von „Assassin’s Creed Mirage“ entgegenfiebern, arbeitet Ubisoft bekanntlich bereits eifrig an der Zukunft seiner Erfolgsfranchise. Einer der Titel, der in den kommenden Jahren erscheinen soll, ist „Assassin’s Creed Red“, das erneut ein Action-RPG werden soll. Ein Insider möchte nun erfahren haben, dass eine der Hauptfiguren des Games ein afrikanischer Samurai sein werde.

Ein afrikanischer Flüchtling als Samurai?

Bei besagtem Insider handelt es sich um Tom Henderson, der bekanntlich innerhalb der Branche ziemlich gut vernetzt ist und immer wieder mit Scoops zu großen Projekten auffällt. Im März diesen Jahres bezog er sich in einem darin auf das in Japan angesiedelte Open-World-Abenteuer und sagte damals, Spieler und Spielerinnen würden darin die Kontrolle über zwei Hauptcharaktere übernehmen dürfen: Einen Samurai und einen Shinobi.

In einem kürzlich auf Twitter veröffentlichten Beitrag konkretisierte Henderson nun seine damaligen Aussagen und erklärte, er habe sich bei den Geschlechtern der beiden Protagonisten vertan. Eigentlich soll es sich bei den zwei Hauptfiguren laut seinen Quellen um eine weibliche Shinobi und einen männlichen Samurai handeln. Letztgenannter Charakter soll genauer gesagt ein Flüchtling sein, der ursprünglich aus Afrika stammt.

Tatsächlich gibt es eine historische Persönlichkeit, bei der es sich um einen afrikanischen Samurai handelte: Yasuke. Von wo Yasuke, dessen wahrer Name unbekannt ist, genau stammte, darüber sind sich Historiker bis uneins. Wahrscheinlich fristete er lange ein Leben als Sklave, ehe er einem europäischen Mönch in Asien als Leibwächter diente. Er und sein Herr sollen im Jahr 1579 den Hafen Nagasakis auf der japanischen Insel Kyūshū erreicht haben.

Oda Nobunaga, ein einflussreicher Daimyō (Feudalherr) in Japan, den sie später trafen, soll begeistert von Yasuke gewesen sein und nahm diesen in seine Dienste auf. Nach einiger Zeit wurde er in den Rang eines Samurai erhoben. Damit war Yasuke der erste Ausländer, der diese Position erhalten hatte und ist darüber hinaus ebenfalls die erste historisch dokumentierte ausländische Person, die einem Daimyō diente. Im Laufe der 1580er verlor sich Yasukes Spur.

Ob es sich bei dem afrikanischen Samurai in „Assassin’s Creed Red“ womöglich sogar um Yasuke handeln könnte, hat Henderson übrigens nicht verraten. Da sich Ubisoft bisher nicht zu den Gerüchten geäußert hat, solltet ihr die Angaben des Insiders ohnehin noch mit einer gewissen Portion Skepsis betrachten.

Gegenwärtig soll Ubisoft insgesamt an elf neuen „AC“-Games für unterschiedliche Plattformen arbeiten. Der nächste Ableger der Franchise, „Assassin’s Creed Mirage“, wird am 12. Oktober 2023 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und den PC erscheinen.

