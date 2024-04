Assassin’s Creed Hexe: Wie düster wird der Ubisoft-Titel?

Ubisoft arbeitet aktuell an einer ganzen Reihe neuer Spiele im „Assassin’s Creed“-Universum. Für 2024 ist „Assassin’s Creed Red“ angedacht. Im nächsten Jahr erscheint dem Vernehmen nach ein Multiplayer-Titel namens „Invictus“, bevor es 2025 mit „Assassin’s Creed Hexe“ losgehen soll.

Auch wenn es bis zum mutmaßlichen Release zwei weitere Jahre dauern wird, sammeln sich immer mehr Informationen rund um den kommenden Titel. Vieles davon ist allerdings nicht gesichert, da es sich meist um geleakte Informationen handelt. Zuletzt kam das Gerücht auf, dass die Hauptfigur des Spiels weiblich sein wird. Ihr Name könnte „Elsa“ lauten.

Assassin’s Creed Hexe soll der düsterste Titel der Reihe werden

Zuvor wurde bekannt, dass „Assassin’s Creed Hexe“ ein anderes Konzept verfolgen soll als die bisherigen Spiele. Executive-Producer Marc-Alexis Côté hatte in einem Interview betont, dass man weder den Ansatz einer Open-World noch den eines Action-Rollenspiels verfolgen möchte.

Am 15. April ließ Creatorin „BunnyTheVillain“ einen interessanten X-Post folgen. Darin behauptet sie, persönlichen Kontakt zu einem der Entwickler hinter „Assassin’s Creed Hexe“ zu haben. Nach einem Hinweis zum Spiel gefragt, habe dieser sich zum Stil geäußert.

Demnach gab der nicht namentlich genannte Entwickler angeblich den Hinweis, dass Menschen, die leicht Angst bekommen, „Hexe“ lieber nicht spielen sollten.

„Es ist ein völlig anderes Spiel als der Rest der Reihe. Und wenn du schnell Angst bekommst, denke nie daran, dieses Spiel zu spielen“, lautet das angebliche Zitat.

Diese Aussage kann durchaus als Hinweis auf mögliche Horror-Elemente verstanden werden. Bei einem Titel wie „Hexe“ und einem Setting im Mittelalter oder in der frühen Neuzeit zur Zeit der Hexenverfolgung ist es durchaus naheliegend. Und ein wirklich gruseliges „Assassin’s Creed“ wäre tatsächlich eine Neuerung.

Ob alle bisherigen Informationen im finalen Spiel wirklich so enthalten sein werden und ob die Gerüchte überhaupt wahr sind, ist ungewiss. Was die Glaubwürdigkeit des Posts angeht, lässt sich festhalten, dass die Urheberin „BunnyTheVillain“ Ubisoft-Partner ist und selbst in der Spieleentwicklung arbeitet. Es ist also durchaus denkbar, dass sie wirklich Kontakt zu einem der zuständigen Entwickler hatte.

Sichere Informationen werden Fans wohl nur aus offiziellen Bekanntmachungen von Ubisoft erhalten. Bis es so weit ist, kann allerdings noch einige Zeit vergehen.

