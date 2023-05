Deck Nine Games: Offenbar Entlassungen bei den Life is Strange-Machern

In den vergangenen Wochen erreichten uns immer wieder Berichte zu Entlassungen bei verschiedenen Entwicklerstudios. Zuletzt traf es beispielsweise Final Strike Games und Deviation Games, die an Exklusiv-Titeln für die PS5 arbeiteten beziehungsweise arbeiten.

Zudem wurde mit Pixel Opus das Studio hinter dem kreativen Abenteuer „Concrete Genie“ komplett geschlossen. Aktuellen Berichten zufolge kam es kürzlich auch bei den „Life is Strange“: True Colors“-Machern zu Entlassungen. Darauf wies Narrative-Designerin Elizabeth Ballou im Rahmen frisch veröffentlichter Tweets hin und merkte an, dass sie nur von Entlassungen in ihrem Team weiß.

Wie viele Mitarbeiter von den Entlassungen betroffen sind, ließ Ballou offen und führte lediglich aus: „Viele meiner brillanten, freundlichen und talentierten Kollegen bei Deck Nine wurden entlassen. Für sie bricht es mir das Herz.“

Weiter geht aus den Tweets von Ballou hervor, dass sich offenbar leitende Angestellte ihres Teams vor die Belegschaft stellten und diese vor Entlassungen bewahrten. Ballou weiter: „Die Leiter meines Teams erhielten Schwerter und entschieden sich dafür, auf sie zu fallen und sich selbst zu entlassen, anstatt sich für den Rest von uns zu entscheiden.“

„Im Bereich der Videospiele habe ich noch nie jemanden gesehen, der so etwas gemacht hat. Und ich hoffe, dass ich so etwas nie wieder tun muss. […] Sie haben versprochen, uns zu beschützen. Und daran haben sie sich gehalten. Auch wenn es bedeutet hat, dass es sie ihre Jobs kostet“, heißt es abschließend. Laut ihrer offiziellen Website arbeitete Elizabeth Ballou bei Deck Nine Games als Narrative-Designerin an einem bisher unangekündigten Projekt.

Ob und in welcher Form die Entlassungen Einfluss auf den besagten Titel haben, ließ Ballou offen. Sollte eine offizielle Stellungnahme seitens Deck Nine Games folgen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

Derzeit arbeitet Deck Nine Games unter anderem an „The Expanse: A Telltale Series“, dessen erste Episode am 27. Juli 2023 für die Konsolen und den PC veröffentlicht wird.

Today, many of my brilliant, kind, and talented coworkers at Deck Nine were laid off, and my heart is breaking for them. If your game studio is recruiting, please keep an eye out for D9 folks; you won’t regret it.

— elizabeth ballou (@lizbetballou) May 19, 2023