Deviation Games: Zahlreiche Entlassungen beim PlayStation-Partner

Der PlayStation-Partner Deviation Games hat nur zwei Jahre nach der Bekanntgabe der Partnerschaft mit dem PS5-Hersteller Entlassungen angekündigt.

Mehr als 90 Mitarbeiter sind Berichten zufolge von der plötzlichen Entscheidung betroffen. Das ist eine enorme Anzahl, da sie offenbar die Hälfte der gesamten Belegschaft des Studios ausmacht. Daher kamen Spekulationen auf, in denen befürchtet wird, dass das kommende Multiplayer-Spiel in Zusammenarbeit mit PlayStation bald gecancelt wird.

Mehrere ehemalige Mitarbeiter von Deviation meldeten sich in den vergangenen Stunden in den sozialen Medien zu ihrem Weggang zu Wort. Der Software-Ingenieur Kyle Perras schrieb beispielsweise: „Mein Studio ist kürzlich in eine schwierige Situation geraten und war gezwungen, eine Reihe von Entlassungen vorzunehmen, an denen ich beteiligt war.“

Partnerschaft mit PlayStation seit zwei Jahren

Deviation Games kündigte die Partnerschaft mit Sony Mitte 2021 an. Ziel war es, eine neue Original-IP für aktuelle Systeme zu entwickeln. Diese Vereinbarung war der Startschuss für den laufenden Plan von PlayStation, die Live-Service-Bemühungen zu verstärken.

Mit Bungie, Haven Studios und Firewalk Studios wurden später drei Videospielunternehmen mit Schwerpunkt auf Multiplayer-Erfahrungen übernommen.

„Wir haben keine Angst zu sagen, dass unsere Ambitionen sehr hoch sind: Wir wollen ein riesiges, inhaltsreiches Spiel mit viel Action und viel Energie entwickeln. Aber dabei wollen wir es vorerst belassen und hoffen, dass es nicht mehr lange dauert, bis wir mehr verraten können“, so Dave Anthony, CEO von Deviation Games, vor zwei Jahren.

Kaum Informationen zum Deviation-Spiel

Informationen zum AAA-Spiel sind rar gesät, da die Entwickler bisher keine Einblicke in das Gameplay, die Handlung und das Design gewährten. Auf Basis der neusten Entlassungswelle klingt es aber nicht unwahrscheinlich, dass das bisherige Ergebnis nicht die Erwartungen erfüllen kann.

Schon im September des vergangenen Jahres verließ einer der Mitbegründer von Deviation Games, Chief Creative Officer Jason Blundell, das Studio.

Das könnte euch ebenfalls zum Thema Deviation Games interessieren:

Die Entlassungen gesellen sich zu einer Reihe von Maßnahmen, an denen Sony mal mehr und mal weniger beteiligt ist. Das Unternehmen gab Anfang Mai bekannt, dass man den „Concrete Genie“-Entwickler PixelOpus geschlossen hat. Ebenfalls kam in dieser Woche die Meldung auf, dass bei Final Strike Games ein Spiel eingestellt wurde, das in Partnerschaft mit Sony entstand.

Weitere Meldungen zu Deviation Games.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren