Deviation Games: Ehemalige „Black Ops“-Entwickler arbeiten an exklusiver PlayStation-Marke

Am gestrigen Abend haben Sony Interactive Entertainment und das neue Entwicklerstudio Deviation Games bekanntgegeben, dass man gemeinsam an einer neuen bahnbrechenden AAA-Marke arbeitet. Interessanterweise wurde Deviation Games von Dave Anthony und Jason Blundell gegründet. die in der Vergangenheit bei Treyarch an den „Call of Duty: Black Ops“-Spielen arbeiteten.

Etwas Neues und Frisches

Auf dem PlayStation Blog hat Dave Anthony einige weitere Worte zu der neuen Partnerschaft verloren: „Als mein Partner Jason Blundell und ich uns vor Jahrzehnten kennengelernt haben, haben wir oft davon geträumt, ein eigenes Studio zu haben, Spiele zusammen mit unserem eigenen Team gleichgesinnter Entwickler zu erstellen und eine Community aufzubauen, in der dauerhafte Freundschaften entstehen. Dieser Traum ist heute wahr geworden. Wir haben nun das Glück, diese unglaubliche Chance zu bekommen – von Grund auf etwas völlig Neues zu schaffen, furchtlos Innovationen zu entwickeln und eine fantastische Community und ein unglaubliches Vermächtnis zu erschaffen.“

Die Entwickler möchten im eigenen Studio eine an die Renaissance angelehnte Denkweise kultivieren. Demnach wird man sich nicht nur auf die eigene Disziplin konzentrieren, sondern auch Interesse an anderen zeigen. Dadurch soll die eigene Unternehmenskultur einzigartig und besonders sein.

Da junge, entschlossene Studios auch eine Unterstützung benötigen, wollte man sich mit PlayStation einen starken Partner sichern. Dazu sagte Blundell: „Deshalb ist die Zusammenarbeit mit PlayStation bei unserem ersten eigenen Spiel so wichtig. Wie ihr alle wisst, die ihr Spaß mit dem fantastischen Angebot der PlayStation Studios habt: sie wissen, was es braucht, um großartige Spiele zu machen. Einen Partner wie diesen hinter uns zu haben, macht den Weg, der vor uns liegt, einfach atemberaubend.“

Allerdings können die Entwickler noch keine Details zu dem neuen Spiel verraten. Die Entwicklung sei bereits im Gange, jedoch sei es zu früh, um den Titel zu enthüllen. Man möchte etwas Neues erschaffen, das auch einige Innovationen zu bieten hat. Dementsprechend kann man gespannt sein, was für einen Titel Deviation Games erschafft.

Quelle: PlayStation Blog

