Deviation Games: Hermen Hulst zu Besuch und Mo-Cap-Aufnahmen im Gange

In dieser Woche war PlayStation-Leiter Hermen Hulst bei Deviation Games zu Besuch. Das US-amerikanische Studio ist inzwischen mit den Motion-Capture-Arbeiten für das geheime PS5-Projekt beschäftigt.

Das Projekt von Deviation Games und PlayStation nimmt weiter an Fahrt auf.

Im Juni 2021 gab Sony Interactive Entertainment eine weitere Kooperation bekannt. Gemeinsam mit dem Entwicklerstudio Deviation Games arbeitet der PlayStation-Hersteller seitdem an einem AAA-Projekt. Gegründet wurde dieses Studio von den zwei ehemaligen „Call of Duty: Black Ops“-Entwicklern Dave Anthony und Jason Blundell.

Diese Woche stattete nun der PlayStation-Leiter Hermen Hulst dem Studio einen Besuch ab: Auf einem Foto ist er mit den beiden Studio-Gründern zu sehen. Ein weiteres Bild zeigt ihn zusammen mit dem gesamten Team.

Einen Tag später machte der Schauspieler David Paladino auf die Motion-Capture-Arbeiten für das Projekt aufmerksam. Diese finden im PlayStation Visual Arts Studio von Sony statt.

Die Zusammenarbeit mit Paladino macht Sinn: In der Vergangenheit war er an mehreren Sprachaufnahmen für verschiedene „Call of Duty“-Ableger beteiligt. Demnach hat er mit Anthony und Blundell schon mal zu tun gehabt.

Was genau für ein Spiel uns von Deviation Games erwartet, ist offiziell noch nicht bekannt. Schenkt man einem vergangenen Leak Glauben, handelt es sich um einen First-Person-Shooter mit Live-Service-Ausrichtung. Neben einem langfristig ausgelegten Multiplayer soll aber auch ein Einzelspieler-Modus enthalten sein. Eine Stellenanzeige erwähnte zudem eine „storybasierte“-Rollenspielerfahrung„. Wahrscheinlich wäre also ein „Borderlands“-ähnliches Spiel.

Jedenfalls soll laut Jason Blundell das Medium vorangetrieben werden. Zu Neujahr hegte er zusätzlich den Wunsch, „das Normale“ zu vermeiden.

Schon seit einiger Zeit ist die Entwicklung in vollem Gange. Deshalb wurde in Kanada Anfang des Jahres eine weitere Niederlassung eröffnet, was mit einer erhöhten Mitarbeiterzahl einherging.

