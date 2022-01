Deviation Games: PS5-Entwicklung auf Hochtouren – Neues Studio in Kanada

Das neue Studio Deviation Games, das ironischerweise von einem ehemaligen „Call of Duty“-Veteranen geleitet wird, möchte in einem größeren Tempo expandieren. Und das Wachstum scheint dermaßen schnell voranzugehen, dass das Studio eine zweite Niederlassung eröffnet hat. Es ist Deviation Games Kanada. Das neue Büro soll die Produktionskapazitäten in Los Angeles ergänzen.

Mitarbeiter werden gesucht

Die Neuigkeit wurde auf LinkedIn geteilt und auf ResetEra aufgegriffen. Zugleich wurde eine weitere Einstellungsrunde eingeläutet, mit der das kanadische Team, das sich schon eine Weile vor der offiziellen Ankündigung zusammengeschlossen hat, gestärkt werden soll. Es ist noch unklar, woran der Entwickler arbeitet, auch wenn der ehemalige Treyarch-Chef und Firmengründer Jason Blundell in einem Neujahrs-Update seinen Wunsch äußerte, „das Normale, das Langweilige, das Eintönige“ zu vermeiden.

„Wir haben schon seit einigen Monaten an dieser Initiative gearbeitet (und sie übrigens super geheim gehalten). Deshalb ist es wirklich aufregend, diese unglaublichen Neuigkeiten endlich mit euch allen zu teilen“, heißt es in einer Stellungnahme zur Ankündigung der Ausdehnung nach Kanada. „Wir hoffen, ihr feiert mit uns diesen unglaublichen Meilenstein.“

Zugleich verweist Deviation Games auf die geplanten Einstellungen: „Wenn ihr also in Kanada lebt und euch für eine der Möglichkeiten auf unserer Website interessiert, dann meldet euch bitte bei uns. Oder wenn ihr mehr erfahren möchtet, dann schreibt bitte einem unserer Teammitglieder eine Nachricht.“

Die Arbeiten am Debütprojekt, das unter dem Dach der PlayStation Studios veröffentlicht wird, sind jedoch in vollem Gange. Schon Anfang der Woche wurde auf verschiedenen Websites eine Stellenausschreibung aufgegriffen, die zur Annahme führte, dass Deviation Games ein Rollenspiel entwickelt. Eine nähere Betrachtung lässt aber eher die Vermutung aufkommen, dass das Unternehmen lediglich Mitarbeiter mit Erfahrung in Rollenspielen und Online-Shootern sucht, was ein wenig nach einer „Borderlands“-Alternative klingt.

