Deviation Games: Co-Founder hat Studio verlassen – dafür ein prominenter Neuzugang

Jason Blundell hat Deviation Games verlassen. Damit hat sich einer der beiden Gründer nur rund 15 Monate nach der Studio-Eröffnung verabschiedet.

Erfahren haben wir das durch ein Statement des Entwicklerstudios, das heute Mittag auf Twitter gepostet wurde. Abgesehen von Blundells Abschied teilen sie dort mit, dass Dave Anthony das Studio alleine weiter leiten wird. Außerdem hat er im bisherigen Jahr die Rolle des Game Directors eingenommen.

Neuer Vizepräsident an Bord

Als Nächstes verkünden die Studio-Verantwortlichen stolz: Louis Castle hat sich Deviation Games angeschlossen und wird als Vizepräsident der Entwicklung agieren. Der Branchen-Veteran blickt auf zwei Jahrzehnte Erfahrung zurück. Er hat im Jahr 1985 gemeinsam mit Brett W. Sperry die Westwood Studios gegründet, von denen die berühmte „Command & Conquer“-Reihe stammt. Damit haben sie das Echtzeit-Strategie-Genre einst maßgeblich geprägt.

Neben Castle sind weitere erfahrene Entwickler an Bord gekommen. Dazu gehören Jonathan Hawkins, der an den „God of War“-Ablegern der 2000er-Jahre mitgewirkt hat. Auch Neuzugang Dean Rymer war einst bei Sony Santa Monica tätig und arbeitete zuletzt beim „Wasteland“-Entwickler Inxile Entertainment. Ebenfalls neu ist Tony Flame, der wie die beiden Gründer an der „Call of Duty: Black Ops“-Reihe beteiligt war.

„Mit dieser Fülle an Talenten ist Deviation bestens gerüstet, um die sich ständig weiterentwickelnde Spieleindustrie auch in Zukunft anzuführen, unter anderem mit der Entwicklung unserer bereits angekündigten, bahnbrechenden AAA-Original-IP“, heißt es im letzten Abschnitt des Statements.

Wegen der Vergangenheit von Dave Anthony und dem nun abgewanderten Jason Blundell ist beim geplanten Projekt mit einem Shooter zu rechnen. Stellenanzeigen deuteten zudem auf Rollenspielelemente hin, was ein „Borderlands“-ähnliches Spiel vermuten lässt.

