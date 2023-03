PS5: Exklusiv-Titel von Deviation Games offenbar mit Solo- und Coop-Modi

Seit 2021 wissen wir, dass das Entwicklerstudio Deviation Games an einer neuen Triple-A-Marke für die PlayStation 5 arbeitet. Wie sich dem Lebenslauf von Design Director Derek Sunshine entnehmen lässt, wird das unangekündigte Projekt sowohl Solo- als auch Coop-Modi bieten.

Deviation Games arbeitet an einem Exklusiv-Titel für die PS5.

Bereits im Juni 2021 erreichte uns die Meldung, dass sich mehrere „Call of Duty: Black Ops“-Veteranen unter dem Dach des neu gegründeten Entwicklerstudios Deviation Games zusammenfanden und seitdem an einer exklusiven Triple-A-Marke für die PlayStation 5 arbeiten.

Auch wenn weiterhin unklar ist, wann mit der offiziellen Enthüllung des Projekts zu rechnen ist, zeichnete sich in der Vergangenheit ab, dass es sich beim PS5-Exklusiv-Projekt von Deviation Games um ein Rollenspiel oder ein Action-Rollenspiel handeln wird. Für neuen Gesprächsstoff sorgt der Lebenslauf von Derek Sunshine, der als Design-Director für den Titel verantwortlich ist.

Da Sunshine in seinem Lebenslauf angibt, als Design-Director an einem „Triple-A-Projekt mit Solo- und Coop-Modi“ zu arbeiten, wird davon ausgegangen, dass sich seine Angaben auf den PS5-Titel des kalifornischen Studios beziehen.

PS5-Projekt entsteht in Zusammenarbeit mit den PlayStation Studios

Somit deutet vieles auf ein Action-Rollenspiel hin, das sowohl alleine als auch kooperativ mit Freunden und Freundinnen gespielt werden kann. Handfeste Details von offizieller Seite gibt es aber weiterhin nicht. Bisher wurde nur bestätigt, dass Sony Interactive Entertainment als Publisher des Projekts fungieren und in Form der PlayStation Studios tatkräftige Unterstützung leisten wird.

Beispielsweise wurden im vergangenen Sommer die Motion-Capturing-Arbeiten an dem PS5-Exklusiv-Titel aufgenommen, die in den Räumen des PlayStation-Studios Visual Arts über die Bühne gehen werden. Im Zuge der entsprechenden Ankündigung hieß es im Sommer 2022 zudem, dass sich der Titel noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet.

Was das Ganze für einen möglichen Enthüllungszeitraum bedeutet, bleibt abzuwarten. Mit einem Status-Update zur Entwicklung ihres PlayStation 5-Projekts bedachten uns die Verantwortlichen von Deviation Games in den vergangenen Monaten nämlich nicht.

