The Expanse: Telltale bestätigt den Releasetermin, eine Deluxe-Edition und die Preise

In dieser Woche spendierten die Verantwortlichen von Telltale dem Episoden-Adventure "The Expanse: A Telltale Series" einen konkreten Releasetermin. Zudem wurde eine Deluxe-Edition mit diversen Extras angekündigt.

"The Expanse: A Telltale Series" startet Ende Juli.

Ende 2021 kündigte Telltale mit „The Expanse: A Telltale Series“ ein Episoden-Adventure zur erfolgreichen Science-Fiction-Reihe an, das von den „Life is Strange: True Colors“-Machern von Deck Nine Games entwickelt wird.

Wie Telltale in einer aktuellen Mitteilung an die Community bekannt gab, wird die erste Episode des Adventures ab dem 27. Juli 2023 erhältlich sein. Die anderen vier Episoden werden in Abständen von jeweils zwei Wochen folgen. Das Standard-Bundle zu „The Expanse: A Telltale Series“ umfasst alle fünf Episoden und wird zum Preis von 39,99 Euro angeboten.

Hinzukommt die 44,99 Euro teure Deluxe-Edition. Neben den fünf Episoden wird hier ein exklusiver DLC geboten, der zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht wird. Zudem erhalten Käufer der Deluxe-Edition 24 Stunden vor allen anderen Zugriff auf die neuen Episoden.

Frischer Gameplay-Trailer im nächsten Monat

Ergänzend zur Enthüllung des Releasetermins gab Telltale bekannt, dass wir uns im nächsten Monat auf einen neuen Gameplay-Trailer zu „The Expanse: A Telltale Series“ freuen dürfen. Dieser soll im Rahmen des „22nd Annual Tribeca Festival“ präsentiert werden, das vom 7. bis zum 18. Juni 2023 stattfindet.

Bei „The Expanse: A Telltale Series“ handelt es sich laut offiziellen Angaben um ein Prequel zur erfolgreichen Science-Fiction-Serie, in dem ihr in die Rolle der Protagonistin Camina Drummer schlüpft, die sich auf die Suche nach einem wertvollen Schatz begibt, der irgendwo im Asteroidengürtel zu finden ist.

Im Laufe der Geschichte kommt es zu Spannungen zwischen den Marsianern und den Bewohnern der Asteroidengürtel, die sich im schlimmsten Fall zu einem weitereichenden Konflikt auszubreiten könnten. Während ihre Crew den Gürtel erkundet und verschiedenen Bedrohungen ausgesetzt ist, muss Camina Entscheidungen mit unterschiedlichen Konsequenzen treffen und den Frieden wahren.

„The Expanse: A Telltale Series“ erscheint für den PC (über den Epic Games Store), die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

