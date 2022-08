The Expanse A Telltale Series: Der erste Gameplay-Trailer zum neuen Adventure

Auf den The Game Awards 2021 im vergangenen Dezember kündigten die Verantwortlichen von Telltale mit „The Expanse: A Telltale Series“ ein brandneues Adventure an.

Wie im Vorfeld des Events versprochen, nutzte Telltale die gestrige „Opening Night Live“-Veranstaltung zur Gamescom 2022, um uns einen ersten Gameplay-Trailer zu „The Expanse: A Telltale Series“ zu präsentieren. Der besagte Trailer steht ab sofort zur Ansicht bereit und geht zum einen auf die Geschichte des Adventures ein.

Darüber hinaus wird euch ein Blick auf die Charaktere und das erste Gameplay-Material ermöglicht.

Das neue Werk der True Colors-Macher

Bei „The Expanse: A Telltale Series“ handelt es sich um eine Videospielumsetzung der beliebten Science-Fiction-Serie, die bei den „Life ist Strange: True Colors“-Machern von Deck Nine Games entsteht. Die Geschichte versetzt euch in eine ferne Zukunft, in der die Menschheit bei der Besiedlung des Weltraums große Fortschritte machte und in der Zwischenzeit sogar den Mars kolonisierte.

In „The Expanse: A Telltale Series“ kommt es zu Spannungen zwischen den Erdenbewohnern, den Marsianern und den Bewohnern der Asteroidengürtel, die sich im schlimmsten Fall zu einem weitreichenden Konflikt ausbreiten können. Nun liegt es an euch, herauszufinden, was es mit diesem Konflikt auf sich hat, und den Frieden zu retten.

„The Expanse: A Telltale Series“ erscheint im Sommer 2023 für die Konsolen und den PC.

