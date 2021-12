The Expanse: Telltale Games kündigt Serie zum Sci-Fi-Hit an – Erster Trailer

Zu den Überraschungen der The Game Awards 2021 gehörte die Ankündigung einer Videospiel-Umsetzung der Science-Fiction-Serie "The Expanse". Für die Realisierung der Videospiel-Adaption werden die "Life is Strange: True Colors"-Macher von Deck Nine Games verantwortlich sein.

Telltale Games arbeitet an "The Expanse".

Im Rahmen der The Game Awards 2021 in der Nacht von Donnerstag auf Freitag kündigte Telltale Games sein Comeback an und gab bekannt, dass das Studio als Publisher einer Videospiel-Adaption zum Science-Fiction-Hit „The Expanse“ fungieren wird.

Entwickelt wird die Videospiel-Reihe von den Entwicklern von Deck Nine Games, die den meisten unter euch dank Titeln wie „Life is Strange: Before the Storm“ oder „Life is Strange: True Colors“ ein Begriff sein dürften. „The Expanse“ spielt in einer fiktiven Zukunft, in der die Menschheit im Bereich der Raumfahrt wichtige Meilensteine gemeistert und sowohl den Mars als auch dessen Asteroidengürtel kolonisiert hat. Lange sollte der damit verbundene Frieden allerdings nicht anhalten.

Ein Prequel zum Serien-Erfolg

Stattdessen kommt es zu Spannungen zwischen den Erdenbewohnern, den Marsianern und den Bewohnern der Asteroidengürtel, die sich im schlimmsten Fall zu einem weitereichenden Konflikt auszubreiten könnten. Wie es im Zuge der offiziellen Ankündigung hieß, setzt die Handlung von „The Expanse: A Telltale Series“ vor den Geschehnissen der TV-Serie ein und versetzt die Spieler in die Rolle der Protagonistin Camina Drummer.

Gesprochen von Cara Gee steht Camina Drummer in „The Expanse: A Telltale Series“ vor der Aufgabe, sich mit ihrer Crew auf die Suche nach einem verborgenen Schatz zu begeben, der irgendwo im Asteroidengürtel zu finden ist. Im weiteren Verlauf ihres Abenteuers sieht sich Camina Drummer mit Meutereien konfrontiert und trifft Entscheidungen, die aktiv Einfluss auf das weitere Schicksal ihrer Crew und der Galaxie nehmen.

Anbei der offizielle Trailer zu „The Expanse: A Telltale Series“. Einen konkreten Releasetermin bekam die Videospiel-Adaption der Science-Fiction-Serie bisher nicht spendiert.

