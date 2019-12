Telltale Games: Spiele werden nicht mehr episodisch entwickelt

In einem aktuellen Statement wiesen die Verantwortlichen von Telltale Games beziehungsweise LCG Entertainment darauf hin, dass bei den Arbeiten an hauseigenen Titeln zukünftig eine andere Vorgehensweise an den Tag gelegt wird. So sollen Spiele nicht mehr episodisch entwickelt werden.

Vor wenigen Tagen machten Telltale Games beziehungsweise LCG Entertainment Nägel mit Köpfen und kündigten „The Wolf Among Us 2“ offiziell für die Konsolen sowie den PC an.

Ergänzend zu dieser Ankündigung wurde darauf hingewiesen, dass das neue Telltale Games hinsichtlich der Entwicklung einen anderen Ansatz verfolgt, als es damals der Fall war. Demnach werden die Spiele fortan in einem Stück und nicht mehr episodisch veröffentlicht. Der erste Titel, der auf Basis der neuen Entwicklungsphilosophie entsteht, ist „The Wolf Among Us 2“.

Spiele können weiterhin in Episoden veröffentlicht werden

Der neue Ansatz bei der Entwicklung bedeutet allerdings nicht, dass Telltale Games und LCG Entertainment Abschied von der Veröffentlichung im Episoden-Format nehmen werden. Auch wenn dahingehend noch nichts spruchreif sei, sei durchaus denkbar, dass kommende Telltale Games-Projekte wie „The Wolf Among Us 2“ in Form von mehreren Episoden veröffentlicht werden. Telltale Games-CEO Jamie Ottilie dazu:

„Wir erstellen die Geschichten episodisch. Wie sie veröffentlicht werden, ist aber noch nicht geklärt. Ich denke, der wichtige Unterschied hier ist, dass wir sie nicht mehr episodisch entwickeln werden. Wenn wir das Spiel in Episoden veröffentlichen, werden alle fertig sein, bevor die erste in den Handel kommt.“

Sollten weitere Details zur Veröffentlichung von „The Wolf Among Us 2“ folgen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

