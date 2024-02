Persona 4 Remake: Bringt Atlus auch diesen Klassiker zurück?

In der vergangenen Woche veröffentlichte Atlus mit „Persona 3 Reload“ ein Remake des JRPG-Klassikers für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC. Nachdem die Neuauflage wenig überraschend hohe Wertungen und gute Resonanzen erhielt, stellt sich die Frage, ob die Verantwortlichen weitere Remakes in Planung haben.

Weitere Neuauflagen in der Pipeline

Nun macht ein Gerücht die Runde, das seinen Ausgangspunkt bei dem meist gut informierten ATLUS-Insider Midori hat. Demnach plant das Unternehmen auch Remakes von „Persona 4“ sowie „Persona 2“. Allerdings hatte Midori keine zusätzlichen Details verraten. Diese ließ wiederum Head on the Block in den ResetERA-Foren folgen.

Bei „Persona 2“ soll es sich lediglich um eine Remaster-Version handeln, die sowohl „Persona 2: Innocent Sin“ als auch „Persona 2: Eternal Punishment“ beinhaltet. Neben einer leicht aufgebohrten Grafik soll diese Neuauflage eine komplett neue Übersetzung erhalten, nachdem diese im Original mit einigen Schwächen zu kämpfen hatte. Die Veröffentlichung soll für jede Konsole erfolgen, wobei bereits der Switch-Nachfolger sowie die nächste Xbox hervorgehoben wurden.

Dahingegen sollen die Spieler bei „Persona 4“ ein vollwertiges Remake geboten bekommen, wie man es jüngst mit „Persona 3 Reload“ erhielt. Dementsprechend wird die Geschichte rund um den Midnight Channel noch einmal in ein modernes Gewand gesteckt.

Allerdings wird man noch einige Zeit auf eine entsprechende Veröffentlichung der Neuauflagen warten müssen. Wie die Insider verrieten, wird das „Persona 2“-Remaster entweder noch vor „Persona 6“ oder in dem darauffolgenden Jahr erscheinen. „Persona 4“-Remake wird dahingegen noch mehrere Jahre auf sich warten lassen, da sich die Arbeit noch ganz am Anfang befindet.

Bedenkt jedoch, dass sich Atlus zu diesem Gerücht nicht zu Wort gemeldet hat. Es würde zumindest Sinn ergeben, dass man auch „Persona 4“ noch einmal modernisiert. Schließlich hatte sich der Titel über die Jahre eine Menge Fans ergattern können. Sobald entsprechende Informationen geteilt werden, lassen wir euch umgehend davon wissen. Bis dahin heißt es jedoch Geduld bewahren.

Quelle: WCCFtech

