Star Wars: The Mandalorian-Spiel bei Respawn Entertainment wohl eingestellt

Zuletzt erreichten uns immer wieder Gerüchte rund um einen von "The Mandalorian" inspirierten "Star Wars"-Ego-Shooter. Das Projekt von Respawn Entertainment scheint inzwischen jedoch eingestellt worden zu sein.

In den vergangenen Wochen häuften sich Berichte, laut denen die „Titanfall“- und „Star Wars Jedi“-Macher von Respawn Entertainment an einem Ego-Shooter arbeiten sollen, der Parallelen zur „The Mandalorian“-Serie aufweisen soll. Im Zuge der jüngsten Entlassungswelle bei Electronic Arts sollen jedoch verschiedene Projekte eingestellt worden sein. Laut den Kollegen von IGN habe es ebenfalls das bisher noch unangekündigte FPS-Game von Respawn getroffen.

EA gab heute bekannt, dass circa 670 Personen innerhalb des Unternehmens ihren Job verlieren. Darüber hinaus bestätigte der Konzern, sich künftig mehr auf hauseigene Marken konzentrieren zu wollen. Die Entwicklung lizenzierter IPs solle dementsprechend in den Hintergrund rücken. Auch die Entwicklung des sich noch in einem frühen Stadium befindlichen „The Mandalorian“-Spiels sei von diesem Schritt betroffen gewesen.

Star Wars Jedi 3 soll von den Veränderungen nicht betroffen sein

Dies geht zumindest aus einer Mitteilung von EA Entertainment-Präsidentin Laura Miele hervor. Diese wandte sich nach der Nachricht ihres Kollegen Andrew Wilson, seines Zeichens Electronic Arts-CEO, ebenfalls an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Unternehmens. Darin führt Miele aus: „Es ist immer schwer, sich von einem Projekt zu trennen, und diese Entscheidung spiegelt nicht das Talent, die Hartnäckigkeit oder die Leidenschaft des Teams für das Spiel wider“.

Anschließend führt sie weiterhin aus: „Den Fans die nächsten Teile der ikonischen Franchises zu geben, die sie sich wünschen, ist die Definition von Blockbuster-Storytelling und der richtige Ort, um sich darauf zu konzentrieren.“ Das Schicksal des gemunkelten, von „The Mandalorian“ inspirierten Ego-Shooters scheint somit besiegelt zu sein. Ebenfalls unsicher ist die Zukunft eines „Star Wars“-Strategiespiels, das sich bei EA in Entwicklung befinden soll.

Dass die Entwicklung von Respawns „Star Wars“-Ego-Shooter eingestellt wurde, legt des Weiteren ein Bericht von VGC nahe. Dieser bezieht sich ebenfalls auf eine Nachricht Mieles, in der sie „Respawns einzigartige Fähigkeit, sich mit den Spielern zu verbinden und außergewöhnliche Spielerlebnisse zu schaffen“ lobt. Mit dem Wissen im Hinterkopf habe sich Electronic Arts dazu entschieden, „die frühe Entwicklung eines Star Wars-FPS-Actionspiels aufzugeben“.

Der „Star Wars“-Ego-Shooter sei unter Leitung des einstigen LucasArts-Veteranen Peter Hirschmann entstanden. Dieser ist einer der Ko-Schöpfer der „Medal of Honor“-Franchise und arbeitete darüber hinaus im Laufe seiner Karriere unter anderem an den alten „Star Wars: Battlefront“-Games und dem Actionspiel „Star Wars: The Force Unleashed“.

Die Kollegen von IGN gehen davon aus, dass die Entwickler, die am „The Mandalorian“-Ego-Shooter gearbeitet haben, künftig an anderen Projekten mitwirken sollen. Hierzu könnten der Multiplayer-Hit „Apex Legends“ oder auch der bereits bestätigte dritte Teil der „Star Wars Jedi“-Reihe gehören. Obwohl sich Electronic Arts mehr auf hauseigene Marken konzentrieren möchte, sei zudem die Entwicklung von „Black Panther“ und „Iron Man“ nicht betroffen.

Die langjährige Beziehung zur Walt Disney Company sowie deren Tochterunternehmen Lucasfilm und Marvel Entertainment solle fortbestehen.

Hättet ihr gerne einen von der „The Mandalorian“-Serie inspirierten „Star Wars“-Ego-Shooter gespielt?

