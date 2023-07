Black Panther: Nächstes Superhelden-Spiel ist offiziell – alle Details dazu

Vor genau einem Jahr berichtete Jeff Grubb über ein angebliches „Black Panther“-Videospiel. Nun ist klar, dass der Branchen-Insider ein weiteres Mal Recht hatte. Denn EA bestätigte heute, dass sich ein Spiel mit dem Superheld in Arbeit befindet. Passend zum 57. Jubiläum des Comics hat der Publisher diese Ankündigung gemacht.

Neues EA-Studio für die Entwicklung zuständig

Die Entwicklung übernimmt Cliffhanger Games. Es ist ein komplett neues AAA-Studio aus Seattle, das heute vorgestellt wurde. Um das Projekt zu verwirklichen, arbeiten sie mit Marvel Games zusammen.

Studio-Leiter ist Kevin Stephens, der zuvor bei Monoloth Productions arbeitet. In diesem Studio befindet sich mit „Wonder Woman“ ebenfalls ein Superhelden-Projekt in Arbeit.

Neben Stephens sind noch weitere Monolith-Entwickler mit an Bord, die beispielsweise an „Mittelerde: Schatten des Krieges“ mitgewirkt haben. Zudem wurden Entwickler-Veterane angeheuert, die an Top-Marken wie „Call of Duty“, „God of War“ und „Halo“beteiligt waren.

Zu erwarten ist ein handlungsorientiertes Singleplayer-Abenteuer, das den Fokus auf die Aktion legt. Cliffhanger Games will euch ein authentisches „Black Panther“-Erlebnis liefern. Ihr sollt dabei mehr Handlungsfreiheit in der Geschichte haben, als ihr es jemals zuvor in einem Story-Game erlebt habt. Den fiktiven Staat Wakanda bezeichnet das Team als „reichhaltigen Superhelden-Sandkasten“. Eine epische Welt ist geplant, die Fans des Superhelden lieben sollen.

Vom Studio heißt es: „Wir wollen, dass unser Spiel den Spielern auf einzigartige, storygetriebene Weise das Gefühl vermittelt, wie es ist, des Black Panther-Mantels würdig zu sein, und wir wollen, dass Cliffhanger Games jeden in unserem Team befähigt, während wir zusammenarbeiten, um diese erstaunliche Welt zum Leben zu erwecken.“

Momentan befindet sich das Spiel in einem frühen Entwicklungsstadium. In den nächsten Jahren soll das junge Team noch kräftig wachsen. Daher weisen die Verantwortlichen auf den langen Weg hin, den sie noch vor sich haben.

