Black Panther: Videospiel angeblich in Arbeit

Ein "Black Panther"-Videospiel ist Berichten zufolge in Arbeit und könnte das nächste große Projekt werden, in das sich Marvel-Fans begeben können. Doch trotz der ersten Gerüchte sind die Hinweise noch sehr dünn.

Berichten zufolge befindet sich ein „Black Panther“-Videospiel in Arbeit, mit dem ein weiterer Marvel-Held ein eigenständiges Spiel erhalten würde.

Das Gerücht basiert auf einer Aussage des Spielejournalisten Jeff Grubb, der das Spiel in einem Tweet zum jüngsten „Wakanda Forever“-Trailer erwähnte. Den Clip könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen.

[ad1]Im besagten Tweet hieß es schon gestern: „Der Wakanda Forever-Trailer ist großartig. Lasst uns morgen in Game Mess Mornings über das Black Panther-Spiel sprechen.“

Eine Bestätigung dafür, dass sich tatsächlich ein „Black Panther“-Videospiel in Arbeit befindet, ist das zwar nicht. Allerdings sorgte der Tweet bei vielen Fans für reichlich Spekulationen und Vorfreude.

Immer mehr Marvel-Charaktere in Spielen

Eine Überraschung wäre eine weitere Adaption sicherlich nicht. In den vergangenen Jahren weitete Marvel die Charaktere aus der Welt der Fernsehserien und Filme auf Videospiele aus, wobei Figuren und Franchises wie „Spider-Man“, „Guardians of the Galaxy“ und „The Avengers“ den Weg auf Konsolen wie PlayStation und Xbox fanden. Es folgen „Midnight Suns“ und „Wolverine“.

Auch Black Panther sehen wir nicht zum ersten Mal in einem Videospiel. Zuletzt hatte der Charakter in „Marvel’s Avengers“ einen Auftritt – und zwar mit der Download-Erweiterung „Krieg um Wakanda“.

Während das Spiel ansich weniger erfolgreich war, genossen es viele Fans, mit Black Panther zu spielen. Da in letzter Zeit keine weiteren großen neuen Marvel-Spiele angekündigt wurden, ist es durchaus möglich, dass ein „Black Panther“-Projekt das nächste große Ding für das Unternehmen sein könnte.

Diese Meldungen könnten euch ebenfalls interessieren:

Während die Bestätigung der „Black Panther“-Versoftung noch aussteht, könnt ihr euch zumindest zum Film einen Trailer anschauen:

Weitere Meldungen zu Black Panther.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren