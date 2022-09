Marvel: Amy Hennigs Superhelden-Abenteuer rund um Captain America und Black Panther offiziell bestätigt

Vor wenigen Tagen machten einige Berichte die Runde, laut denen Amy Hennigs Studio Skydance New Media an einem neuen Marvel-Spiel rund um Captain America und Black Panther arbeitet. Am gestrigen Abend haben die Entwickler gemeinsam mit Marvel Games die Gerüchte offiziell bestätigt.

Zwar hat man weder einen offiziellen Namen, die unterstützten Plattformen noch einen Erscheinungszeitraum für das Spiel bekanntgegeben, jedoch hat man einen ersten Teaser-Trailer veröffentlicht und einige wenige Details verraten.

Vier Helden gegen Hydra

Demnach liefert Amy Hennig („Uncharted“-, „Jak and Daxter“-, „Legacy of Kain“-Reihe) ein Ensemble-Spiel, das die Spieler in den Zweiten Weltkrieg und in den Kampf gegen Hydra schicken werden. In dem narrativen Adventure werden ein junger Captain America (Steve Rogers), Black Panther (Azzuri), Gabriel Jones und Nanali im Mittelpunkt stellen,

Die Entwickler versprechen eine originelle Geschichte, in der man die vier Helden zu unterschiedlichen Zeitpunkten spielen wird. Zu den Charakteren wurden folgende Details genannt:

Ein junger Steve Rogers, auch bekannt als Captain America

Azzuri, T’Challas Großvater und der Black Panther des Zweiten Weltkriegs

Gabriel Jones, ein US-Soldat und Mitglied der Howling Commandos

Nanali, Anführerin des wakandischen Spionagenetzwerks

Zudem werden eine intuitive Steuerung und atemberaubendes Gameplay in Aussicht gestellt, die die Action und Aufregung von Marvel einfangen sollen. Dafür lässt man sich von den Comics, TV-Serien und Filmen inspirieren, um dieses weltweite Abenteuer zu erschaffen.

„Wir sind so dankbar für all den Enthusiasmus und die Unterstützung, die wir von Fans erhalten haben und wir freuen uns endlich einen ersten Blick auf das Spiel während der diesjährigen D23 Expo zu enthüllen“, sagte Amy Hennig, die Präsidentin von Skydance New Media. „Marvel war im kreativen Prozess ein unglaublicher Partner, als wir eine originelle Geschichte entwickelt und ein aufregendes neues Team an Charakteren aufgebaut hatten. Wir hoffen, dass die Fans von diesem Sneak Peak angesprochen werden und wir freuen uns zu einem späteren Zeitpunkt mehr zu teilen.“

Auch Bill Roseman, der Vizepräsident und Creative Director von Marvel Games, betonte, dass dies lediglich der Anfang eines actiongeladenen Abenteuers für Marvel-Fans ist. Die Entwickler hätten seiner Ansicht nach eine tiefgreifende Zuneigung und Respekt für die Charaktere und haben sich vollkommen in die Comics für Inspiration gestürzt, um ein packendes narratives Abenteuer zu liefern.

Hier ist jedoch erst einmal der Teaser-Trailer:

