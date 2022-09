Marvel & Amy Hennig: Gerüchte sprechen von Captain America und Black Panther

In den letzten Monaten war Amy Hennigs Name wieder häufiger in der Gerüchteküche aufgetaucht. Demnach soll die Schöpferin von Marken wie „Uncharted“, „Jak & Daxter“ und „Legacy of Kain“ inklusive „Soul Reaver“ sowie „Blood Omen“ mit ihrem neuen Studio Skydance Media an neuen Spielen zu „Star Wars“ und „Marvel“ arbeiten.

Ein Abenteuer im Zweiten Weltkrieg?

Nun ist es einmal mehr am Brodeln, wobei es sich um die potenziellen Geschichten dreht, die Amy Hennig im „Marvel“-Universum erzählen könnte. Der Insider-Account MCU Status möchte in Erfahrung gebracht haben, dass sich die preisgekrönte Game Designerin an Captain America und Black Panther versuchen wird. In dem Fall würden die beiden Helden im Zweiten Weltkrieg gegen Hydra in den Kampf ziehen.

Allerdings sollte man sich bewusst sein, dass diese Informationen mit einer gewissen Vorsicht aufgenommen werden sollten. In der Vergangenheit hatte MCU Status gelegentlich korrekte Details vorab verraten, aber selbstverständlich ist nicht immer alles eingetroffen. In diesem Fall existiert mit der Miniserie „Captain America/Black Panther: Flags of our Fathers“ sogar eine Comicvorlage, die als Basis für dieses potentielle Abenteuer dienen könnte.

Zum Thema: Amy Hennig – Arbeitet ihr Studio für Marvel an Fantastic Four?

Inwieweit Amy Hennigs Marvel-Spiel tatsächlich aussehen wird, wird die Zukunft zeigen müssen. Dementsprechend kann man gespannt sein, ob sich das neueste Gerücht letztendlich bewahrheiten wird.

Würdet ihr euch über diese Heldenauswahl freuen? Verratet es uns in den Kommentaren!

We have heard the new Marvel video game from Skydance Media will be a WW2 set adventure featuring Captain America and Black Panther. The duo will face off against the forces of Hydra. pic.twitter.com/nHizdcLm3S — MCU Status (@MCUStatus) September 8, 2022

Quelle: WCCFtech

Weitere Meldungen zu Amy Hennig, Marvel.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren