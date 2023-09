Embracer-Krise: Auch Crystal Dynamics bleibt nicht verschont

Die Embracer Group befindet sich weiterhin in Turbulenzen. Nach ersten Studioschließungen und Entlassungen trifft es nun auch die “Tomb Raider”-Entwickler, die ihr Personal abbauen müssen. Die Bestätigung erfolgte in einem Tweet.

Die Embracer Group verfolgte jahrelang einen massiven Expansionskurs. Allerdings musste der schwedische Medienkonzern mittlerweile zur Kenntnis nehmen, dass der simple Kauf von Studios und Marken kein Erfolgsgarant ist.

Nachdem in diesem Jahr gar eine milliardenschwere Finanzspritze platzte, wurde ein Sparkurs eingeleitet, der Entlassungen, Projektstreichungen und Studioschließungen zur Folge hatte. Prominentes Beispiel ist das “Saints Row”-Studio Volition, nachdem das letzte Spiel deutlich unter den Erwartungen blieb.

Crystal Dynamics bestätigt Entlassungen

Auch Crystal Dynamics, der Entwickler der neu aufgelegten “Tomb Raider”-Franchise, bleibt nicht verschont und muss sich mit Entlassungen arrangieren. Vor einiger Zeit erklärte der Entwickler noch, dass das Unternehmen gegen solche Maßnahmen im Grunde abgesichert sei.

Mittlerweile gaben erste Mitarbeiter ihre Entlassung bekannt, was letztendlich zu einer offiziellen Bestätigung führte. Demnach sind neun Personen aus dem Bereich Marke/Marketing betroffen. Gleiches gilt für einen IT-Mitarbeiter.

„Crystal Dynamics hat heute die schwierige Entscheidung getroffen, sich von neun Mitarbeitern aus dem Bereich Brand/Marketing und einem Mitarbeiter aus dem Bereich IT zu trennen, um das Studio an unsere aktuellen Geschäftsanforderungen anzupassen“, so das Unternehmen.

Man arbeite direkt mit den betroffenen Mitarbeitern zusammen, um sie voll zu unterstützen. In diesem Sinne bittet das Studio andere Unternehmen darum, freie Stellen mitzuteilen.

Auf das nächste Spiel dürften die Entlassungen keinen großen Einfluss haben. Es wird gemunkelt, dass der kommende “Tomb Raider”-Teil, finanziert von Amazon Games, ein recht umfangreiches Projekt sein wird. Ob es längerfristig die Zukunft von Crystal Dynamics sichern kann, ist nach den jüngsten Turbulenzen innerhalb der Embracer Group offen.

Crystal Dynamics wurde im Jahr 1992 von Judy Lang, Madeline Canepa und Dave Morris gegründet. Sie waren zuvor als leitende Marketing-Mitarbeiter für den Spielkonsolenhersteller Sega tätig. Einer der ersten Mitarbeiter des Unternehmens war kein geringerer als Mark Cerny, der von 1992 bis 1994 in der Produktentwicklung tätig war und bei Sony mittlerweile die Hardware-Entwicklung zu verantworten hat.

Dass es im Zuge der Umstrukturierung der Embracer Group auch zu Veräußerungen von Studios kommen könnte, zeigt das Beispiel der “Borderlands”-Entwickler, die 2021 von den Schweden übernommen wurden. Erst kürzlich sickerte durch, dass die Embracer Group einen möglichen Verkauf prüft, wobei internationale Spielkonzerne als Ansprechpartner gehandelt werden.

